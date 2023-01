Záchranáři ukončili pátrání v sutinách domu v Dnipru, kde zahynulo 45 lidí

Kyjev - Záchranáři dnes po bezmála 70 hodinách ukončili pátrací operace v sutinách domu v ukrajinském Dnipru, který v sobotu zasáhla ruská raketa. Bilance obětí je podle ukrajinských úřadů 45 mrtvých, včetně šesti dětí, uvedla stanice BBC na svém ruskojazyčném webu. Dalších osm desítek lidí je zraněných. Z trosek obytné budovy se podařilo zachránit 39 lidí. Kvůli svým výrokům o práci ukrajinské protivzdušné obrany v souvislosti s útokem dnes rezignoval poradce prezidentské kanceláře Oleksij Arestovyč.

"Pátrací a záchranné operace na místě raketového útoku ve městě Dnipro byly k 17. lednu 13:00 (místního času, 12:00 SEČ) ukončeny," uvedly záchranné složky. Na odklízení trosek a pátrání nejprve po přeživších a posléze po obětech se v uplynulých dnech podílely stovky lidí.

"Podle aktuálních informací ruská raketa zabila 45 lidí, včetně šesti dětí," napsal na telegramu vpodvečer šéf dněpropetrovské oblastní správy Valentyn Rezničenko, který rovněž zveřejnil snímky zdevastovaného obytného bloku a hraček či květin, které na místo přinášejí lidé, aby uctili památku obětí. Předchozí informace hovořily o 44 zabitých obyvatelích zasaženého domu.

Ruská raketa, podle Kyjeva typu Ch-22, zasáhla v sobotu devítipodlažní dům s 16 vchody, ve kterém žilo na 1700 lidí. Útok zničil přes 200 bytů, zabil 45 lidí, včetně šesti dětí, a zranil 79 lidí, včetně 16 dětí. Zachránit se podařilo 39 lidí, z toho šest dětí. Podle serveru Hromadske policie obdržela hlášení o 47 pohřešovaných, z nichž bylo 23 nalezeno mrtvých. Čtyři přeživší se podařilo identifikovat v nemocnicích nebo se s nimi spojila rodina, o zbytku nejsou zprávy.

Jednalo se o nejsmrtelnější útok na civilisty od začátku října, kdy Rusko začalo s pravidelným ostřelováním ukrajinských měst a energetické infrastruktury, napsala agentura Reuters.

Kreml v pondělí odmítl, že by byl za útok zodpovědný, vinu podle něj nese ukrajinská protiletecká obrana. Odvolal se přitom na "některé ukrajinské představitele". Vyjádřil se tak v sobotu právě Arestovyč, podle kterého střelu, která následně dopadla na dům v Dnipru, sestřelila ukrajinská protivzdušná obrana.

Ukrajinská armáda už v sobotu uvedla, že nedisponuje zbraněmi, které by dokázaly sestřelit raketu typu Ch-22. To částečně potvrdil například ruskojazyčný server BBC, podle kterého by měly se sestřelením Ch-22 potíže všechny moderní systémy, které Západ dosud Ukrajině poskytl.

"Chci ukázat příklad civilizovaného chování - uděláte zásadní chybu, rezignujete," napsal dnes na telegramu Arestovyč, který zveřejnil fotografii rezignačního dokumentu. Už dříve se za svůj komentář omluvil s tím, že ho dostihla únava. BBC podotýká, že Arestovyčovy výroky ohledně Dnipra ruská média hojně citovala.