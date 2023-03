Zacha pomohl gólem Bostonu k výhře nad Calgary, prosadil se také Kubalík

New York - Hokejový útočník Pavel Zacha svým 15. gólem v této sezoně NHL pomohl Bostonu k výhře nad Calgary 4:3 v prodloužení. Zápas nevyšel gólmanovi Flames Danielu Vladařovi, jenž inkasoval dvě branky z pěti střel a po dvaceti minutách za stavu 0:2 střídal. Dominik Kubalík byl jediným střelcem Detroitu v zápase s Ottawou, Red Wings prohráli vysoko 1:6.

Calgary v první třetině Boston jasně přestřílelo, do kabin šlo ale s dvougólovou ztrátou. Vladaře dvakrát překonal obránce Dmitrij Orlov, jenž se v dresu Bruins prosadil poprvé. Flames dvoubrankové manko smazali a v 50. minutě se dostali do vedení. O pět minut později ale srovnal Zacha a poslal zápas do prodloužení. V něm o osmé výhře Bruins za sebou rozhodl Charlie McAvoy.

Detroit v Ottawě nedokázal bodovat ani napodruhé. I tentokrát se Red Wings dostali do brzkého vedení, zbytek však patřil domácím Senators. Ti se v tabulce Východní konference dotáhli na svého soupeře. Kubalík dal 17. gól v sezoně a potvrdil pozici druhého nejlepšího střelce klubu.

Souboj týmů ze spodní části tabulky Západní konference ovládli hokejisté Arizony. Chicago i díky 23 zákrokům Karla Vejmelky porazili 4:1 a uspěli po dvou prohrách.

Výsledky úterních zápasů NHL:

Buffalo - Columbus 3:5, Ottawa - Detroit 6:1, Tampa Bay - Florida 1:4, St. Louis - Seattle 3:5, Minnesota - NY Islanders 2:1 po sam. nájezdech, Winnipeg - Los Angeles 5:6 po sam. nájezdech, Calgary - Boston 3:4 v prodl., Arizona - Chicago 4:1, Nashville - Pittsburgh 1:3, San Jose - Montreal 1:3.