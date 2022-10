Zacha, Krejčí a Pastrňák řídili výhru Bostonu, Rittich se blýskl čistým kontem

Brankář New Yorku Rangers Jaroslav Halák (vlevo) a obránce Libor Hájek se na domácím ledě snaží zastavit gólovou střelu hokejisty Bostonu Davida Krejčího (není na snímku) v přípravném utkání před NHL 6. října 2022.

Brankář New Yorku Rangers Jaroslav Halák (vlevo) a obránce Libor Hájek se na domácím ledě snaží zastavit gólovou střelu hokejisty Bostonu Davida Krejčího (není na snímku) v přípravném utkání před NHL 6. října 2022. ČTK/AP/Julia Nikhinson

New York - Čeští útočníci Pavel Zacha, David Krejčí a David Pastrňák v přípravě na NHL výrazně přispěli k výhře hokejistů Bostonu 5:4 nad New York Rangers. Zacha s Pastrňákem vstřelili gól a přidali dvě asistence, Krejčí zakončil zápas s dvěma body za branku a nahrávku. Jeden gól poražených Rangers připravil obránce Libor Hájek. Bod za asistenci si ve středu připsal také útočník Detroitu Filip Zadina a brankář Winnipegu David Rittich. Ten v zápase s Calgary předvedl 37 úspěšných zákroků a byl hlavním strůjcem výhry Jets 5:0.

České trio se poprvé sešlo v první útočné formaci Bostonu a naznačilo, že při absenci Patrice Bergerona, Brada Marchanda nebo Taylora Halla může táhnout ofenzivu Bruins. Nejlepší úsek zápasu odehráli čeští útočníci ve druhé třetině, kdy se všichni tři zapsali mezi střelce.

Jako první se prosadil Zacha, který po 36 sekundách druhé třetiny vystihl rozehrávku Rangers a v samostatném úniku snížil na 2:3. Český útočník se v dresu Bruins prosadil poprvé po výměně z New Jersey. "Všichni víme, co Pavel dokáže, překvapilo mě ale, jak rychlý dokáže být," chválil nového parťáka Pastrňák.

Ve 29. minutě vstřelil svůj první gól v přípravě také havířovský rodák, který využil spolupráce s Krejčím a srovnal na 3:3. Ve 36. minutě si Krejčí s Pastrňákem role prohodili a završili obrat Bostonu. "S Davidem (Krejčím) hraju opravdu moc rád. Odmala k němu vzhlížím, je to pro mě proto vždy trochu výjimečné," řekl Pastrňák, jenž byl zvolen první hvězdou zápasu.

"Myslím si, že když vyrůstáte ve stejném hokejovém prostředí, tak vám to může pomoci. Kluci z prvního útoku dnes potvrdili, že je mezi nimi dobrá chemie a odehráli opravdu povedený zápas," chválil českou trojici trenér Jim Montgomery.

Rangers do zápasu vrátil Kaapo Kakko, který po Hájkově střele doklepl puk za brankovou čáru a svým druhým gólem srovnal. Bruins ale odpověděli a v 53. minutě rozhodli o své třetí výhře v předsezónní přípravě. Pastrňák zavezl kotouč do útočného pásma, připravil ho Mikeovi Reillymu a ten po povedené stahovačce zápěstím prostřelil gólmana Jaroslava Haláka.

"Myslím, že to nebylo špatné. V úvodu to trochu skřípalo, protože jsem hrál první zápas po několika měsících a musel jsem se přizpůsobit tempu, potom jsem se ale našel a bylo to dobré. S Pavlem (Zachou) nám ještě chybí nějaké tréninky, přesto si myslím, že jsme jako útok hráli docela obstojně," hodnotil duel Pastrňák.

Vydařený zápas v dresu Winnipegu odchytal brankář Rittich. Jihlavský rodák v přípravě nastoupil do třetího zápasu a vychytal první čisté konto. Navíc přidal asistenci u vítězné branky Kylea Connora. Nejtěžší zákrok Rittich vytáhl již v první třetině, když si poradil se samostatným únikem Noaha Hanifina. "Samozřejmě, že jsem rád, že se mi dařilo a vychytal jsem čisté konto, hlavní je ale výhra," řekl Rittich.

V brance Calgary odchytal první polovinu zápasu Daniel Vladař, jehož jistý výkon pokazila poslední minuta, kterou na ledě strávil. V čase 28:28 nestačil na Connorovu přesilovkovou trefu a o 45 sekund později inkasoval z hole Marka Scheifeleho. Po druhém obdrženém gólu Vladař přenechal místo v brance Dustinu Wolfovi, jenž inkasoval ještě třikrát.

Hokejisté Detroitu se Zadinou a Dominikem Kubalíkem podlehli Washingtonu 2:4. Zadina se podílel na úvodní brance Tylera Bertuzziho, Red Wings ale nezvládli závěr. Za stavu 2:2 inkasovali dvě branky v posledních třech minutách.

Závěr zápasu s Dallasem naopak vyšel obhájcům Stanley Cupu z Colorada. Hokejisté Avalanche ve třetí třetině otočili nepříznivý stav utkání a zvítězili 2:1. Z výhry se radovali také Martin Kaut a Lukáš Sedlák, kteří nastoupili ve čtvrté formaci Colorada.

Přípravné zápasy před startem NHL:

New York Rangers - Boston 4:5 (3:1, 0:3, 1:1)

Branky: 1. a 19. Zibanejad, 20. a 47. Kakko (na druhou Hájek) – 3. DeBrusk, 21. Zacha, 29. Pastrňák (Krejčí, Zacha), 36. Krejčí (Pastrňák, Zacha), 53. Reilly (Pastrňák),

Washington - Detroit 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Branky: 20. McMichael, 34. Jensen, 58. Brown, 60. Ovečkin – 9. Bertuzzi (Zadina), 28. Rasmussen.

Winnipeg - Calgary 5:0 (0:0, 4:0, 1:0)

Branky: 29. a 39. Connor (na první Rittich), 30. Scheifele, 33. Tominato, 51. Ehlers. David Rittich odchytal za Winnipeg celý zápas, z 37 střel neinkasoval a úspěšnost zásahů měl 100 procent. Daniel Vladař odchytal za Calgary 29 minut a 10 sekund, inkasoval dva góly z 15 střel a úspěšnost zákroků měl 86,7 procenta.

Colorado - Dallas 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Branky: 53. O'Connor, 58. Rantanen – 25. Damiani.

Vancouver - Edmonton 5:4 (1:0, 1:2, 3:2)

Branky: 44. a 50. Pettersson, 18. Hoglander, 36. Pearsson, 42. Garland – 28. McDavid, 35. Hyman, 43. Hamblin, 47. Nugent-Hopkins. Hráno v Abbotsfordu.