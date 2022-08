Začátek týdne bude chladný a deštivý, postupně se oteplí

Praha - Začátek tohoto týdne bude deštivý a chladný, s teplotami přes den klesajícími pod 20 stupňů Celsia. Postupně se ale začne oteplovat a v pátek a sobotu někde teploty zřejmě překročí tropickou třicítku. Vytrvalý déšť vystřídají v týdnu občasné přeháňky nebo bouřky. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Podle množství srážek bude tento týden nadprůměrný, další tři týdny se podle aktuální měsíční prognózy už nebudou vymykat z hodnot běžných pro toto období roku.

V minulém týdnu opakovaně padaly teplotní rekordy a teploty stoupaly i přes 35 stupňů. Po vedrech přinesl uplynulý víkend bouřky s vydatnými dešti a ochlazením. Ještě dnešek a úterý budou deštivé a chladné, v některých regionech se čekají srážky vydatné a na východě republiky se mohou tvořit bouřky.

Teploty se dnes přes den pohybovaly většinou mezi 18 až 22 stupni a pršelo. V úterý zůstane převážně zataženo s občasnými přeháňkami a nejvyššími teplotami mezi 20 a 24 stupni Celsia, v Čechách při dešti místy jen kolem 18 stupňů. Na východě země se mohou ojediněle objevit bouřky, zatímco na západě Čech budou srážky už jen výjimečné.

Občasné přeháňky a bouřky se budou v Česku objevovat až do konce týdne. Teploty ale budou postupně růst. Ve středu by podle aktuální předpovědi měly dosáhnou až 26 stupňů. Ve čtvrtek už budou těsně pod třicítkou, a to mezi 25 až 29 stupni, a v pátek se budou pohybovat od 26 do 30 stupňů. V sobotu mohou teploty vystoupat navzdory přetrvávajícím přeháňkám a bouřkám až na 31 stupňů, v neděli zřejmě zůstanou pod hranicí tropického dne.

Následující čtyři týdny, tedy do konce srpna a poloviny září, by jako jako celek měly být podle dlouhodobého výhledu počasí teplotně i srážkově průměrné až mírně nadprůměrné. Teploty se v prvních třech týdnech předpovědi budou udržovat slabě nad dlouhodobým průměrem, čtvrtý týden předpovědi by mohl být až nadprůměrný. "Týdenní průměry nejvyšších denních teplot v prvním týdnu předpovědi (22. až 28. srpna) očekáváme kolem 26 stupňů, v dalších třech týdnech předpovědi (29. srpna až 18. září) kolem 23 stupňů," uvedli meteorologové na webu. V tomto týdnu očekávají nadprůměrné množství srážek, další tři týdny by měly být srážkově průměrné.