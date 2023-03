Začaly se prodávat vstupenky na pražský SP lezců, chystá se na něj Ondra

Praha - Začínají se prodávat vstupenky na Světový pohár v boulderingu, který se uskuteční od 2. do 4. června v Praze na Letné. Informovali o tom pořadatelé v tiskové zprávě. Na SP ve sportovním lezení, který se do Česka vrátí po čtrnácti letech, se chystá se i domácí hvězda Adam Ondra.

Dějiště závodu na Letenské pláni si na konci února prohlédli zástupci Mezinárodní lezecké federace (IFSC). "Představili jsme jim kompletní projekt i technické detaily kolem areálu. Lidé z federace byli nadšení, protože jsme jim při jejich návštěvě jednoznačně dokázali, že Světový pohár se do Česka vrátil po právu," uvedl Viktor Valta z agentury Sport Invest Marketing, která společně s Českým horolezeckým svazem akci uspořádá.

Pro Ondru bude pražský Světový pohár přípravou na olympijskou kvalifikaci, která ho pak v létě čeká. "Po dlouhých čtrnácti letech se vrací vrcholná světová lezecká akce do Česka a Letenská pláň je více než důstojným kolbištěm pro světovou špičku v boulderingu. Já se moc těším! Věřím, že fanoušci také," řekl bronzový medailista v boulderingu z loňského ME v Mnichově.

Loni se v této disciplíně konal v Česku Evropský pohár a Ondra ho vyhrál. Šestým místem se blýskla další česká reprezentantka Eliška Adamovská. Tentokrát je na pátek 2. června naplánovaná kvalifikace obou kategorií. V sobotu 3. června se uskuteční semifinále a finále mužů a o den později vyvrcholí soutěž žen.

Vstupenky je možné kupovat v síti www.ticketlive.cz. V první fázi šly do prodeje balíčky na celý víkend, které stojí od 890 do 1690 korun pro dospělého a od 490 do 1290 korun pro dítě. "Počet vstupenek za tyto ceny je ale omezený. Na startu je cena nejvýhodnější, postupně se bude o něco zvyšovat. Po vyprodání prvního balíku lístků se cena u nejlepších vstupenek zvedne na 1800 korun pro dospělého a 1400 korun pro děti, zvedat se budou i levnější kategorie," uvedl Valta. Všechna místa v areálu budou na stání.