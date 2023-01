Začaly prezidentské volby, hlasovali už všichni kandidáti

Praha - V Česku začaly třetí přímé volby prezidenta republiky. Jejich vítěz začátkem března ve funkci po deseti letech vystřídá Miloše Zemana. Lidé si dnes a v sobotu mohou v prvním kole vybrat z osmi kandidátů. Pokud žádný z nich nezíská nadpoloviční počet hlasů, dva nejúspěšnější se za dva týdny utkají ve druhém kole voleb. O volby je zájem, v mnoha okrscích odvolila v prvních dvou hodinách pětina voličů. Hlas už odevzdali Zeman, premiér Petr Fiala (ODS) i všichni kandidáti. Weby dvou z nich, Petra Pavla a Tomáše Zimy, dnes čelily hackerským útokům. Favoritem na výhru je podle sázkových kanceláří Pavel, na postup do druhého kola má u nich největší šance Andrej Babiš.

O hlasy voličů se ucházejí spolu s předsedou ANO a bývalým premiérem Babišem, bývalým vysokým představitelem české armády a NATO Pavlem a bývalým rektorem Karlovy univerzity Zimou také poslanec SPD Jaroslav Bašta, podnikatel Karel Diviš, senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer a ekonomka a bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. Odborářský předák Josef Středula v pondělí z voleb odstoupil. Volební místnosti budou dnes otevřeny do 22:00 a po noční přestávce se znovu otevřou v sobotu od 08:00 do 14:00. Dnes v prvních dvou hodinách hlasovala v mnoha okrscích pětina voličů, na některých místech byla účast podle zpravodajů ČTK i kolem 30 procent.

Zeman při hlasování v lánské škole na novinářský dotaz řekl, že nový prezident by měl mít hlavně velké politické zkušenosti. "Protože člověk, který v politice prakticky začíná a tyto zkušenosti nemá, je rizikem pro všechny občany, ale také sám pro sebe," uvedl. Zeman již dříve ve volbě podpořil Babiše. Fiala čeká vysokou volební účast, sám volil kandidáta z trojice Pavel, Nerudová, Fischer, řekl novinářům v Brně.

Pavel odevzdal hlas v malé místnosti obecního úřadu v Černoučku na Litoměřicku, jeho cílem je postup do druhého kola a úspěch v něm. Chtěl by, aby současné prezidentské volby přinesly návrat ke komunikaci mezi lidmi a skupinami s rozdílnými názory, řekl novinářům. "Situace v zemi není dobrá. Hodně se štěpíme v názorech," řekl na dotaz, proč je důležité jít k volbám. Podotkl, že by různost názorů nevadila, kdyby skupiny s odlišnými postoji dokázaly spolu mluvit.

Babiš po hlasování v Průhonicích u Prahy uvedl, že by považoval za úspěch, kdyby postoupil do druhého kola. Pokud by ve volbách neuspěl, zůstane předsedou hnutí ANO. O sobě šéf největší opoziční strany řekl, že je jediný nezávislý kandidát. Nerudová volila v Kuřimi-Podlesí u Brna, za úspěch by považovala zisk 20 procent hlasů v prvním kole. Ráda by se stala pro mladé lidi inspirací, že mohou být součástí změny a podílet se na ní, řekla po odevzdání hlasu.

Bašta a Zima při odevzdání svých hlasů v pražských volebních místnostech řekli, že věří v postup do druhého kola. To by pokládal za úspěch i Hilšer, dodal ale, že je realista. Fischer by za úspěch považoval výsledek, kterým by překvapil, podobně jako před pěti lety. "Kdy jsem překvapil deseti procenty," řekl ve volební místnosti v pražských Pitkovicích.

Weby prezidentských kandidátů Pavla a Zimy jsou pod hackerským útokem. Pavlova mluvčí Eva Hromádková uvedla, že podle Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) za útokem stojí ruská skupina NoName057. Národní úřad útoky potvrdil, bližší podrobnosti však nezveřejnil. Zimův web stejně jako Pavlův čelily napadení od hackerů již ve středu. Terčem kyberútoků byl od čtvrtka také web ministerstva zahraničí, nebyly ale úspěšné a neměly dopad na bezpečnost dat, řekla ČTK mluvčí úřadu.

Bookmakeři sázkových kanceláří favorizují Pavla, dnes dopoledne měl kurz na vítězství průměrně 1,43:1. Na Babišovu výhru je kurz 3,5:1, má ale nejnižší kurz pro první kolo, tedy jeho postup do druhého kola je podle bookmakerů nejpravděpodobnější. Kurz na Nerudovou klesl až na 20:1. Zbylá pětice kandidátů je podle sázkových kanceláří outsidery.

Čtvrteční debata na TV Nova, které se jako jediné zúčastnil i Babiš, s kurzy nehnula a měnily se jen minimálně. Na Nově ji ve čtvrtek večer sledovalo 1,91 milionu diváků starších 15 let, tedy 45 procent lidí u obrazovek. Překonala tak sledovanost superdebaty v České televizi i obou debat na kanálech Primy, vyplývá z údajů televizí o sledovanosti.

Policisté se zaměřují stejně jako při jiných volbách na preventivní opatření ve vztahu k volebním místnostem a k Českému statistickému úřadu, řekl ČTK policejní prezident Martin Vondrášek. Konflikty u volebních místností zažil v praxi jen naprosto výjimečně, doplnil. V jedné z nejpřísnějších věznic v zemi v Mírově na Šumpersku, kde jsou i doživotně odsouzení, je zájem podstatně vyšší než při předchozích volbách, hlasovat chtějí téměř dvě třetiny vězňů, řekl ČTK mluvčí věznice František Richter.

První volební den v Česku začal v době, kdy kvůli časovému posunu například na zastupitelských úřadech v Austrálii už skončil. Na českém velvyslanectví v Berlíně během první hodiny hlasovalo několik desítek Čechů, v Bratislavě vytvořilo několik desítek Čechů frontu. Hodinu před zahájením hlasování v Česku začali volit krajané v Británii, na ambasádě v Londýně jich čekalo přes tisíc. Velký zájem voličů je i na české ambasádě v Bruselu. Velvyslanec Pavel Klucký očekává, že účast předčí předloňské parlamentní volby a že přijdou téměř dvě tisícovky voličů. Lidé oslovení ČTK se většinou shodovali, že chtějí zásadně změnit poměry na Hradě a podpořit prozápadního kandidáta, který bude zemi dobře reprezentovat.

Zhruba dvacet Čechů přišlo volit na velvyslanectví v Kyjevě, volby se tam zatím odehrávají v klidu. Kdyby to však kvůli bezpečnostní situaci bylo nutné, je ambasáda připravena hlasování přerušit. Voliči jsou i proto informováni o nejbližším krytu. Prezidenta dnes volili i čeští vojáci na misích. Nejvíc jich nyní slouží na Slovensku, kde byla zřízena volební místnost přímo v místě nasazení.

Za otevřený považují výsledek nadcházejících prezidentských voleb v Česku zahraniční média. Šance na vítězství podle nich mají Babiš, Pavel i Nerudová. Hlasování označují za konec Zemanovy éry. O možných dopadech voleb na českou podporu napadené Ukrajině píšou především polská a ruská média.

Volební on-line přenos: