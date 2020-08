Začalo natáčení režijního debutu Michala Suchánka

Praha - Na začátku srpna padla pod režijním vedením Michala Suchánka první klapka komedie Večírek. Film se natáčí v Praze a okolí. Jeho premiéra je naplánována na 12. listopadu. Komedie o setkání spolužáků po letech vychází ze Suchánkovy divadelní hry. Snímek je pro něj režijním debutem. ČTK o tom za distribuční společnost Falcon informovala Gabriela Vágner.

Divadelní hru Večírek před sedmi lety uváděl Suchánek v režii Ondřeje Sokola v pražském Divadle Broadway. "Pustit se do režie celovečerního filmu mělo pro mne dva zásadní důvody. Prvním byla efektivita práce. S autorem scénáře se znám už od narození, a nemusel mi tedy dlouze vysvětlovat, pro jiné často nepochopitelné, tvůrčí pochody. Druhým zásadním důvodem byla nechuť oblékat si každé ráno kostým. Takže musím poděkovat hercům, kteří to vzali na sebe. A omluvit těm, kteří v divadelní verzi hráli, ale do filmové sestavy nevešli. Je to krutej svět..., stěžuje si hlavní postava filmu. Berme ho s nadhledem. Jako já beru náš Večírek," uvedl Suchánek.

Konverzační komedie o srazu spolužáků začíná na oslavě kolaudace rodinného domu manželské dvojice spolužáků Jiřího a Zdeňky Hrdových, které ztvárňují Jiří Langmajer a Taťáňa Dyková. Do domku postupně přichází bývalá třídní kráska Kozounová (Nela Boudová), třídní komik Pudil (Marek Taclík), mimořádně citlivý Richard (Karel Roden) a neúspěšný zpěvák Pišta, jehož hraje slovenský hudebník, moderátor a komik Marián Čekovský. Charakter setkání se změní v okamžiku, kdy se dozví nečekanou zprávu o kamarádovi, který už nikdy nedorazí.

Po dlouhé době se Suchánek znovu pracovně potkal na filmovém projektu s Jiřím Langmajerem. V posledních letech je diváci znovu mohli vidět společně například v hokejovém seriálu Lajna 2 nebo nedávno v seriálu sKORO NA mizině.

"Když jsme hledali námět na další film, chtěli jsme něco, co by diváky v této době v kinech pobavilo. A z toho jasně vyplynulo, že scénář Michala Suchánka s jeho osobitým humorem je přesně to, co chceme točit. A že on jako umělec je přesně ten autor, kterého jsme si přáli mít v týmu. A taky jsme si řekli, že by stálo za to, ukázat ho v trochu jiném světle a představit ho jako režiséra," uvedli producenti Monika Kristl a Daniel Strejc.

Komediální žánr je teď v kinech žádaný. Nejnavštěvovanějším českým snímkem léta je film 3Bobule, který za měsíc od premiéry v kinech zaznamenal téměř 170.000 diváků. Velkou návštěvnost vykazuje také komedie Chlap na střídačku režiséra Petra Zahrádky. V roce 2019 se stala nejvíc navštěvovaným snímkem komedie Ženy v běhu, která zaznamenala přes 1,54 milionu diváků a vydělala bezmála 212 milionů korun.