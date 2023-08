Začala Země živitelka, premiér Fiala kritizoval Babiše za ceny potravin

České Budějovice - Šest stovek vystavovatelů se představuje na mezinárodním agrosalonu Země Živitelka, který dnes začal v Českých Budějovicích. Premiér Petr Fiala (ODS tam jednal o cenách potravin se zástupci oboru. V Česku klesají ceny másla, cukru i mléka, zlevnit ale musí i další potraviny, řekl. Firmy mají velké zisky, lidé to ale musí pocítit na poklesu cen, zdůraznil. Kritizoval koncern Agrofert, podle premiéra by mohl Andrej Babiš (ANO) jedním rozhodnutím snížit ceny potravin. Babiš to odmítl s odkazem, že o cenách rozhodují řetězce.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) na agrosalonu ČTK řekl, že čeští zemědělci dostanou 240 milionů Kč mimořádné pomoci. Agrární komora představí v pátek při agrosalonu výsledky letošní sklizně.

"Ti, kteří patří k největším podnikům tohoto typu v České republice - a do jisté míry mi připadá i nevkusné, když majitel takovýchto firem vyčítá vládě, že nic nedělá s cenami potravin - on by mohl jediným rozhodnutím ve svých koncernech dosáhnout toho, že lidé budou mít potraviny levnější," řekl Fiala a na dotaz ČTK potvrdil, že myslí Andreje Babiše.

O cenách potravin rozhodují obchodní řetězce, ne Agrofert, reagoval dnes pro ČTK předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Inflaci způsobily hlavně energetické firmy, řekl. "Ceny potravin rozhodují řetězce. Je to nesmysl (slova Fialy o Babišově vlivu na ceny). Pan premiér by se měl těšit z toho, že pokud firmy Agrofertu měly asi dobrý výsledek, tak odvedou obrovské daně, které teď firmám (Fiala) navýšil. Předminulý rok to bylo pět miliard, teď to bude ještě víc. A z toho oni žijou v té vládě, která nedělá pro lidi a pro podnikatele vůbec nic," řekl Babiš, který dříve Agrofert vlastnil, pak ho převedl do svěřenských fondů. Agrofert podle mluvčího Pavla Heřmanského nemá takovou tržní sílu, aby ovlivnil koncové ceny na maloobchodním trhu, neurčuje ceny v obchodech.

Fiala očekává, že kvůli klesajícím nákladům zlevní potraviny a že potravináři mimořádné zisky z loňska investují. Ministr zemědělství ČTK řekl, že důležité je udržet kvalitní českou půdu a motivovat zemědělce, aby se o půdu staral. Podle prezidenta Agrární komory Jana Doležala by vláda měla jednat i s obchodními řetězci, kteří prvovýrobcům jako dodavatelům diktují ceny. "Jejich filozofie je co nejlevněji koupit o nejdráže prodat," řekl Doležal. Upozornil, že to může vést i k vytlačování producentů z trhu v době, kdy dlouhodobě klesají stavy v chovech prasat nebo z krajiny mizí ovocné sady.

České potravinářství podle bývalého prezidenta Václava Klause vybudovalo řadu velmi produktivních továren na nejlepší úrovni. Za zbytečný označil souboj mezi malými a velkými zemědělskými podniky. Vláda by také neměla nepřetržitě bojovat s Andrejem Babišem (ANO), jinak české zemědělství zničí, řekl Klaus ČTK na výstavě. Vládní konsolidační balíček Fialova kabinetu označil za polovičatý.

Jeden z projektů na podporu českých potravin spustil loni Jihočeský kraj. Přes virtuální tržiště potravin od místních výrobců se za rok prodalo zboží za šest milionů Kč. Berou ho školní jídelny i dětské domovy. Ministerstvo zemědělství chce projekt využít i v jiných krajích, řekl dnes jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Čeští zemědělci dostanou 240 milionů Kč mimořádné pomoci. ČR ke 160 milionům korun z peněz EU přidá kofinancování v 50procentní míře, tedy 80 milionů korun ze státního rozpočtu. Ministr Výborný dnes ČTK řekl, že peníze by se měly rozdělit mezi pěstitele ovoce, zeleniny, chmele a chovatele dojného skotu.

Program výstavy Země živitelka je rozsáhlý. Lidé uvidí nejsilnější sériově vyráběný traktor, zemědělské stroje historické i moderní. Po delší době se na agrosalon vrátili včelaři. V expozicícj jsou hospodářská zvířata, zástupce genové rezervy českých krav i koní. Základní vstupné na výstavu zůstalo stejné jako loni 200 korun. Výstava potrvá do úterý 29. srpna, loni přilákala přes 114.000 lidí.