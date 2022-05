Začala rekonstrukce tramvajové trati z Liberce do Jablonce za 740 mil.Kč

Ilustrační foto - Tramvajová trať z Liberce do Jablonce ve Vratislavicích nad Nisou na snímku z 21. prosince 2020.

Ilustrační foto - Tramvajová trať z Liberce do Jablonce ve Vratislavicích nad Nisou na snímku z 21. prosince 2020. ČTK/Petrášek Radek

Liberec - Rozebíráním starých kolejí začala rekonstrukce posledního, zhruba pět kilometrů dlouhého úseku tramvajové trati z Liberce do Jablonce nad Nisou. Na dotaz ČTK to řekla Martina Poršová, mluvčí Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce, který je investorem. Stavba, která včetně DPH přijde na 740 milionů korun, by měla být hotova příští rok v dubnu.

Pracuje se současně na čtyřech úsecích, což by mělo stavbu urychlit. Zakázka přijde zhruba o tři procenta dráž než projektanti loni na podzim odhadovali. Přitom už loni kvůli rostoucím cenám stavebních materiálů a prací odhad před vypsáním soutěže zhruba o deset procent zvýšili na bezmála 717 milionů korun.

Liberec s Jabloncem spojuje tramvajová trať od roku 1955 a se svými 12 kilometry je nejdelší meziměstskou tratí v Česku. Naposledy se trasa kompletně rekonstruovala v 70. letech. Obnova trati začala v roce 2008 přestavbou terminálu městské dopravy v centru krajského města. Za přispění EU se do obnovy trati investovalo zhruba 700 milionů korun. V Jablonci je v plánu v příštích letech ještě prodloužení trati o dalších zhruba 800 metrů na nový dopravní terminál, který má být v Kamenné ulici.

Trať z Liberce přes Vratislavice do Jablonce byla v Česku posledním úsekem, kde ještě jezdily tramvaje s metrovým rozchodem. Ročně tramvaje mezi oběma městy přepravily téměř milion lidí, od loňského července ale kvůli rekonstrukci vozí cestující autobusy. Loni prošel modernizací úsek v Liberci od zastávky U Lomu na konečnou ve Vratislavicích, tramvaje tam teď jezdí po kolejích s drážním rozchodem 1435 milimetrů stejně jako v Liberci na trase z Lidových sadů pod Ještěd. Modernizace přišla na 115 milionů korun. Dál z Vratislavic do Jablonce zatím jezdí autobusy a ještě rok jezdit budou.

Na rekonstrukci zbylých pěti kilometrů z Vratislavic do Jablonce rozdělenou do čtyř úseků dostal dopravní podnik po sedmi nabídkách, v jednom případě jich bylo jen šest. Zakázku na dva úseky od Kyselky přes zastávku u školy v Proseči nad Nisou po výhybnu v Proseči za více než 409 milionů korun získalo sdružení firem Chládek a Tintěra a Metrostav DIZ. Další dvě části v úseku Nový svět - Měnírna a úsek od zastávky U Nisy po křižovatku ulic Budovatelů a Poštovní v Jablonci dohromady za necelých 331 milionů korun zrekonstruují firmy stavební skupiny SWIETELSKY.