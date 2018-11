Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo 12. listopadu 2018 provizorní opravu prvního úseku dálnice D1 mezi Ostravou a polskými hranicemi. V rekonstruované části je doprava svedena do opačného jízdního pruhu a jezdí se sníženou rychlostí. Provizorní opravy by měly být hotovy do jara a přijdou na 50 milionů korun, pak ale dálnici čeká důkladná rekonstrukce za 4,2 miliardy. ČTK/Ožana Jaroslav