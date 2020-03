Začala platit přísnější pravidla pro pendlery, potřebují razítka

Policista hlídá 21. března 2020 česko-německý hraniční přechod na Božím Daru, který je kvůli šíření koronaviru denně otevřený od 5:00 do 23:00. Využívají ho hlavně lidé, kteří do Německa jezdí za prací. Ve stejný den se do vyšších poloh Krušných hor vrátila zima. Sníh, vítr a mráz komplikují hlídkám službu.

Policista hlídá 21. března 2020 česko-německý hraniční přechod na Božím Daru, který je kvůli šíření koronaviru denně otevřený od 5:00 do 23:00. Využívají ho hlavně lidé, kteří do Německa jezdí za prací. Ve stejný den se do vyšších poloh Krušných hor vrátila zima. Sníh, vítr a mráz komplikují hlídkám službu. ČTK/Kubeš Slavomír

Praha - Od půlnoci začala pro takzvané pendlery platit přísnější pravidla. Přes hranice smějí pouze s vyplněným formulářem od zaměstnavatelů doplněným navíc každodenním razítkem. Policie dá razítka na hranicích každému ráno při výjezdu a po příjezdu zpět. Vláda nová pravidla zavedla kvůli tomu, že někteří lidé režim, který dovoluje zemi opustit v době opatření proti epidemii koronaviru, zneužívali.

Fotogalerie

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že nově přes hranice "nebude vpuštěn nikdo, kdo kromě potvrzení nebude mít knížku přeshraničního pracovníka". To je list s razítky o každodenním přechodu hranic. Na základě takto nasbíraných údajů se podle Hamáčka ukáže, kdo za hranice skutečně jezdí za prací. Uvedl, že v uplynulých dnech se objevila například falešná potvrzení.

Od pondělí platí v celém Česku zákaz volného pohybu lidí po celé zemi. Nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení. Stát také zakázal až na výjimky, například kamionovou dopravu, překračování hranic. Pendlerům dal výjimku, mohou zajíždět až sto kilometrů od hranic. Ve středu vláda rozhodla i o zdravotních prohlídkách na hranicích.

Pendleři se také musí připravit na to, že podmínky zpřísní i v okolních státech. Například sousední největší německá země Bavorsko od půlnoci výrazně omezila vycházení. Ven by nově měli lidé chodit jen, když k tomu budou mít pádný důvod. Tím je například cesta do práce, k lékaři, na nutný nákup nebo kvůli pomoci ostatním.

Podle některých starostů českých obcí u hranic se jejich občané, kteří nepracují v SRN, obávají pendlerů, kteří jsou v továrnách a službách denně ve styku s Němci.

Na hraničních přechodech dnes moc pendlerů nejezdí

Na hraničním přechodu Boží Dar- Oberwiesenthal na Karlovarsku dnes ráno moc pendlerů nejezdilo. Kontroly byly rychlé, trvaly okolo dvou minut. Dopravu tam komplikuje pouze husté sněžení. Podle krajské policejní mluvčí Kateřiny Krejčí platí na silnici ve směru na Boží Dar zákaz vjezdu vozidel nad deset tun a platí to i pro přejezd do Saska. Přechod je určen pendlerům pouze od 5:00 do 23:00

Dnes kolem 7:00 hraničním přechodem na Boží Daru projela tři auta za deset minut. Místní policie kontrolovala pracovní povolení a občanské průkazy, dávala řidičům navíc také razítko. Policisté mají dávat razítka na hranicích každému pendlerovi ráno při výjezdu a po příjezdu zpět. Podle policistů byl provoz v místě plynulý, dlouhé kolony se na Božím Daru netvořily ani v týdnu.

V Karlovarském kraji je možné využít hraniční přechody také v Pomezí nad Ohří, kam je směřována veškerá nákladní doprava z Karlovarského kraje do Německa, a ve Vojtanově.

Podobná situace je i na přechodu Cínovec - Altenberg. Dnes kolem půl desáté tam projela za 15 minut tři auta. Místní policie kontrolovala pracovní povolení a občanské průkazy, dávala řidičům také razítko. Podle policistů není provoz příliš hustý, většinou projede jeden pendler za 45 minut, řekli na místě ČTK.

Také Folmava na Domažlicku, druhý největší hraniční přechod v Plzeňském kraji, byl dnes dopoledne téměř bez provozu. Během hodiny projelo asi 40 kamionů, české, polské a německé, hlavně z bavorské strany. Pendlerů je minimum, restaurace a penziony na druhé straně hranice jsou zavřené, českých pracovníků, kteří tam jezdili o víkendu, výrazně ubylo, zjistila ČTK na místě.