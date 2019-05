Začal zlínský filmový festival, uvede 280 filmů z 51 zemí

Zlín - Ve Zlíně dnes začal mezinárodní filmový festival pro děti a mládež. Letošní 59. ročník uvede 280 filmů z 51 zemí. Pořadatelé udělí několik cen, jednu z nich obdrží zpěvák Karel Gott, řekla dnes na zahajovací tiskové konferenci umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová. Nejstarší a největší filmová přehlídka svého druhu potrvá do 1. června.

Gott dostane Zlatý střevíček za interpretaci písní ve filmech. "Cenu udělujeme osobnostem napříč filmovými profesemi a pan Karel Gott je mistrem svého oboru. V červenci oslaví 80. narozeniny, je nám proto ctí, že vstoupí právě letos do naší filmové síně slávy a svoji sbírku Zlatých slavíků a dalších trofejí rozšíří o náš Zlatý střevíček," uvedl prezident festivalu Čestmír Vančura. Cena bude udělena 31. května.

Cenu Grand Prix Zlín Film Festivalu za dlouhodobé zásluhy o rozvoj kinematografie pro děti a mládež a její prezentaci si z festivalu odveze výkonný ředitel ČT:D Petr Koliha. Novým oceněním je Cena Karla Zemana - zvláštní cena poroty za vizuální ztvárnění filmu, která bude udělena v kategorii evropských debutů. Na chodníku slávy před Velkým kinem přibudou hvězdy se jmény herce Jana Hrušínského a zpěvačky Heleny Vondráčkové.

Tématem letošního ročníku festivalu je "Objevuj a poznávej", promítne se do filmového i dalšího programu. Pořadatelé se inspirovali také letošními stými narozeninami cestovatele Miroslava Zikmunda, který žije ve Zlíně.

Diváci uvidí snímky v šesti soutěžních kategoriích. "V soutěžích máme 32 celovečerních snímků, 62 krátkých filmů animovaných a 51 krátkých studentských," uvedla Pášmová. Ve světové premiéře byl dnes při zahájení festivalu uveden český snímek TvMiniUni: Zloděj otázek režiséra Jana Jirků. "V distribuční předpremiéře bude ve Zlíně uveden také soutěžní snímek Uzly a pomeranče režiséra Ivana Pokorného, který soutěží v sekci filmů pro mládež," uvedla Pášmová. Desítky filmů uvidí diváci v české premiéře. "Zmínila bych také například evropskou premiéru čínského filmu Malí bojovníci nebo mezinárodní premiéru íránského filmu Kolo štěstí. Snažíme se do Zlína přivézt filmy, které diváci dosud neviděli," dodala.

Soutěžní filmy posoudí odborníci i dětští porotci. "Českou republiku reprezentuje režisér a producent Petr Oukropec a s filmovými profesionály z Kanady, Nizozemí, Indie a Srbska se bude věnovat filmům pro děti a mládež. Předsedkyní hlavní poroty bude paní Čou Siao-ťüan, prezidentka kanadské distribuční společnosti Attraction Distribution, která je lídrem na poli dětského a rodinného filmu ve světě," řekla Pášmová.

Festival nabídne i program pro odborníky. "Naším cílem je propojování filmových profesionálů a otevírání aktuálních témat kinematografie pro děti a mládež," uvedl Vančura. Program nabídne filmovou burzu, zabývat se bude filmovou výchovou, prezentovat se budou připravované filmy pro děti a mládež ve fázi výroby nebo postprodukce. "Zcela unikátní postavení na domácí scéně má již tradiční soutěž pro studenty a mladé začínající tvůrce podporovaná z výtěžku akce Salonu filmových klapek," uvedl Vančura.

Doprovodný program nabídne divadelní představení, výstavy, tvůrčí dílny, koncerty, sportovní i zábavní akce. Na závěr festivalu se uskuteční Festivalový půlmaraton.

Loňský ročník festivalu navštívilo více než 125.000 lidí.

Zlínský festival zahájil snímek TvMiniUni: Zloděj otázek

Zlínský filmový festival dnes zahájil celovečerní snímek režiséra Jana Jirků TvMiniUni: Zloděj otázek, který byl uveden ve světové premiéře. Film se natáčel ve Zlíně v kudlovských ateliérech a navazuje na 144 dílů pořadu TvMiniUni na dětském kanále ČT:D.

"Máme ke Zlínu silný vztah už kvůli jeho filmové minulosti. Když jsme zjistili, že točíme na Kudlově na místech, kde točili umělci před námi, tak jsme celou dobu natáčení prožívali příjemný pocit," řekl ČTK Jirků, pro kterého byl film jeho prvním. "Takže se cítím pořád trošku jako ve snu. Že se film vůbec natočil, že vznikl, že má premiéru, to je nejvíc, co jsem si dovedl představit. Doufám, že se bude líbit dětem, že jej uvidí co nejvíc dětí," uvedl Jirků.

Film tvoří kombinace hraných, loutkových a animovaných prvků a jeho scénář autoři připravovali čtyři roky. "Je to příběh malého chlapce Pavlíka, který je zklamán tím, že nedostane odpověď na otázku. Protože TVMiniUni funguje tak, že děti posílají otázky a dostanou odpovědi. Pavlík nedostane odpověď na svou otázku a je tak zklamaný, že se rozhodne to řešit po svém," řekl již dříve ČTK producent Ondřej Zima.

Postavu maminky ztvárnila Barbora Poláková. "Točili jsme před zeleným pozadím, což je vždy dobrodružství, protože jde hodně o fantazii a představivost, tak jsme si to užili," řekla dnes ve Zlíně herečka.

Hlavní dětskou roli ztvárnil Sebastian Pöthe. "Hrálo se mi dobře. Byl pro mě zážitek hrát s loutkami, to jsem hrál poprvé," uvedl Pöthe. V dalších rolích se objevil Pavel Liška či Miroslav Krobot.

Večerním zahajovacím snímkem festivalu je australský rodinný film Chlapec a pelikán režiséra Shawna Seeta.