Hradec Králové - Tříhodinovým přednesem obžaloby a výpovědí první obžalované dnes začal soud v kauze údajně zmanipulovaných zakázek na opravy Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Obžalovaní nebo jejich advokáti vinu popírají. Obžalobě čelí u Krajského soudu v Hradci Králové pět firem a 17 lidí, kteří podle státního zástupce Adama Borguly způsobili škodu 12 milionů korun. Podle první vyslechnuté obžalované, bývalé zástupkyně ředitele hřebčína Simony Voňkové, jsou v obžalobě nepravdy.

V hřebčíně zasahovala policie na jaře roku 2013. Podle státního zástupce trestná činnost souvisela s první a druhou etapou obnovy hřebčína. "Jednalo se zejména o zjednání výhody při veřejné zakázce a o pletichy při zadání veřejné zakázky. Došlo k poskytování informací před zahájením zadávacích řízení v podobě předávání projektových dokumentací přihlášených uchazečů a dalších informací," řekl Borgula. Uchazeči o zakázky například podle něj uzavírali dohody ohledně nabídkových cen.

Mezi obžalovanými jsou zástupci hřebčína a stavebních podniků i samotné firmy - Geosan Stavební, Chládek a Tintěra, Strabag, Cettus a Metrostav. Obžaloba posuzuje jednání obžalovaných jako organizovanou činnost, ale podle Borguly se nejednalo o "organizovanou zločineckou skupinu".

"Organizovanost spočívala v tom, že byla pravděpodobnost dokonání trestného činu zvyšována tím, že se na ní podíleli jak zástupci technického dozoru investora, tak zástupci zadavatele, tak i budoucího zhotovitele nebo dalších uchazečů, tedy v podstatě všech stran," řekl. Obžaloba je podle něj podložena listinnými důkazy, odposlechy i e-mailovou komunikací.

Bývalá zástupkyně ředitele hřebčína Voňková ale vinu popřela. "V obžalobě jsou nepravdy a polopravdy, to, co je mi kladeno za vinu, je vytrženo z kontextu. Pokud jsem nějaké dokumenty měla, předávala jsem je v rámci realizačního týmu," řekla. "Žádného uchazeče jsem neupřednostnila, nikoho jsem nezvýhodnila, nikomu jsem nedala pokyn, aby tyto informace předával třetím osobám," doplnila.

Škoda dosáhla zhruba 12 milionů, podle dřívějších informací vyšetřovatelů se ale obžalovaní pokoušeli způsobit škody za stovky milionů korun. Spis kauzy má přes 20.000 stran a jen přednes obžaloby dnes trval téměř tři hodiny. Kauza se týká mimo jiné přípravy dotačního podvodu, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky či pokusu o poškození finančních zájmů EU. Obžalovaným hrozí různé tresty - za pokus o poškození finančních zájmů EU a za přípravu dotačního podvodu až deset let vězení, za zjednání výhody ve veřejné zakázce a pletichy až osm let a za porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže až pět let. Původně bylo obviněno 18 lidí, ale jeden z nich před podáním obžaloby zemřel.