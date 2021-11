TOP 09 povede i další dva roky Markéta Pekarová Adamová

Předseda ODS Petr Fiala vyzval TOP 09, aby spolupráce obou stran s KDU-ČSL v rámci koalice Spolu pokračovala i příští rok v obecních a senátních volbách. Uvedl to ve zdravici delegátům sněmu TOP 09. Pekarová Adamová to podpořila. Zájem o užší spolupráci s TOP 09 projevil také předseda STAN Vít Rakušan, kteří ve sněmovních volbách kandidovali v koalici s Piráty. Všechny tyto strany se budou podílet na budoucí vládě.

"Budeme dále spolupracovat a rozvíjet projekt Spolu," uvedl Fiala, podle něhož by koaliční spolupráce měla pokračovat nejen na vládní úrovni, ale i v komunálních a senátních volbách v příštím roce. "Stojíme o spolupráci v komunálních volbách zejména ve velkých městech. Měli bychom se pokusit postupovat společně všude tam, kde to jde, nebourat to, co funguje, ale vylepšovat to," řekl předseda ODS z auta prostřednictvím on-lne přenosu. Podle Pekarové Adamové se plánuje nominace několika společných kandidátů do Senátu.

Rovněž Rakušan doufá ve spolupráci s TOP 09. Podle předsedy STAN je "čas na širší týmovost, generační spojitost a podobné zakotvení". Věří, že STAN a TOP 09 budou znovu podporovat například místopředsedu Senátu Jiřího Růžičky v Praze, který bude příští roku usilovat v senátních volbách o znovuzvolení v Praze. Růžička, kterého před pěti lety nominovala do Senátu TOP 09, se loni nepřipojil k přechodu kolegů z klubu Starostů do frakce ODS.

STAN a TOP 09 postupovaly společně do roku 2016, kdy se rozkmotřily a do sněmovních voleb před čtyřmi lety kandidovaly samostatně. "Historické šrámy jsou překonány," věří Rakušan, který k delegátům sněmu promlouval z domova. Další volební spolupráce s Piráty je málo pravděpodobná s ohledem na to, že z 37 poslaneckých křesel obsadili Piráti jen čtyři kvůli preferenčním hlasům pro Starosty.

Rakušan, Fiala i předseda KDU-ČSL Marian Jurečka a místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová mluvili o tom, že budoucí vládní koalice by měla naplnit očekávání, která vzbudila. Podle nich je třeba dobře zvládnout covidovou či energetickou krizi, rostoucí inflaci, opatření vybalancovat a "táhnout za jeden provaz", jak uvedl Jurečka. Slíbilli podporovat budoucího ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09).

Podporu budoucí vládě vyslovil také čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. "Byl by zázrak, kdybychom byli populární vláda, budeme muset podniknout několik nepopulárních kroků a nepodléhat svodům populismu, i když bychom museli přetrpět, že nám budou lidi nadávat," uvedl. "Žádný stranický egoismus teď není možný," dodal.

Schwarzenberg výslovně podpořil nominaci Jana Lipavského (Piráti) na ministra zahraničí, kterou údajně odmítá prezident Miloš Zeman. "Považuju pana Lipavského za velkou naději české zahraniční politiky, musíme se za něj postavit," uvedl Schwarzenber, který byl šéfem české diplomacie ve vládě Petra Nečase (ODS).