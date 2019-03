Praha - V zaplněném centru Pražská křižovatka začal dnes 21. ročník festivalu filmů o lidských právech Jeden svět. Úvodní řeč přednesl předseda tibetské exilové vlády Lozang Sanggjä, který mimo jiné upozornil na nebezpečí čínských investic ve světě. Poté předal cenu Homo Homini za rok 2018, kterou uděluje organizace Člověk v tísni, nikaragujské farmářce Francisce Ramírezové za její soustavné úsilí při obhajobě základních lidských práv v Nikaragui.

Farmářka Ramírezová zmobilizovala statisíce lidí protestujících proti kontroverznímu čínskému projektu stavby průplavu. Aktivistka musela loni v srpnu uprchnout z Nikaraguy, kde vládne autoritářský prezident Daniel Ortega a jeho manželka Rosario Murillová, do sousední Kostariky.

"Je to pocta pro nás, pro naše rodiny i naši zemi," řekla o ceně Homo Homini Ramírezová. "K dnešnímu dni Ortega zavraždil 500 lidí z občanské společnosti, kteří se podíleli na protestech proti jeho vládě, dochází k obrovskému porušování lidských práv," prohlásila.

Prestižní ocenění Homo Homini uděluje Člověk v tísni od 90. let osobnostem a skupinám, které se významně zasloužily o ochranu lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů. Mezi laureáty z předchozích let patří například čínský literární kritik a disident Liou Siao-po, ázerbájdžánský právník Intigam Alijev nebo ruská organizace Výbor na obranu proti mučení.

Jeden svět se v Praze bude konat od 6. do 17. března. Jedenáctý ročník přehlídky nabídne 117 dokumentů z 51 zemí. Z metropole se akce přesune do dalších 35 měst v Česku a také do Bruselu. Pro jednadvacátý ročník zvolili organizátoři téma Bezpečná blízkost.