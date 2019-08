Začal Benátský filmový festival, v centru pozornosti jsou ženy

Benátky (Itálie) - V Benátkách dnes večer začal 76. ročník nejstaršího filmového festivalu na světě. Od prvního dne jsou v centru pozornosti ženy a ústředním tématem jejich zastoupení na festivalu. V hlavní soutěži jsou totiž mezi 21 filmy jen dva, které natočily režisérky. Po červeném koberci se dnes už prošly mimo jiné slavné francouzské herečky Catherine Deneuveová a Juliette Binocheová, které účinkují v zahajovacím filmu festivalu, francouzsko-japonském rodinném dramatu La Vérité (Pravda) japonského režiséra Hirokazua Kore'edy. O hlavní cenu, Zlatého lva, letos usiluje i český snímek Nabarvené ptáče.

Zahajovací film La Vérité, jehož projekce přehlídku odstartovala, je dalším očekávaným dílem režiséra Kore'edy, který si loni z festivalu v Cannes odnesl Zlatou palmu za film Zloději.

Pro svůj první film natočený ve Francii si japonský tvůrce do hlavní role herečky s komplikovaným vztahem k dceři (Binocheová) vybral 75letou Deneuveovou. "Je to portrét velmi přehánějící herečky. Je mi to tak vzdálené, že mě bavilo to dělat," řekla Deneuveová před premiérou filmu.

Hlavní soutěž i letos potvrzuje blízký vztah mezi Benátkami a Hollywoodem. Mezi nejočekávanějšími filmy jsou například vesmírný sci-fi thriller Ad Astra s Bradem Pittem v hlavní roli, kriminálka Joker režiséra Todda Phillipse, nebo film The Laundromat (Prádelna), v němž režisér Steven Soderbergh po svém zpracoval kauzu takzvaných Panamských dokumentů (Panama Papers) o daňových únicích a praní špinavých peněz.

Na ostrově Lido v benátské laguně jsou očekáváni Pitt, Robert De Niro, Johnny Depp a z hereček také Penélope Cruzová, Kristen Stewartová nebo Scarlett Johanssonová.

Mezi filmaři, jejichž počiny byly vybrány do hlavní soutěže, jsou jen dvě ženy, Australanka Shannon Murphyová a saúdskoarabská režisérka Haifáa Mansúrová, a hned od prvního dne festivalu se to stalo stěžejním tématem.

Zatímco předsedkyně poroty Lucrecia Martelová se vyslovila pro kvóty kvůli výrazně nižší účasti režisérek v hlavní soutěži, ředitel festivalu Alberto Barbera je odmítl. "Můžeme je zvažovat v jiných případech, například při přijímání do filmových škol, kde stále panují předsudky, ale ne při výběru na festivaly, kde žádné předsudky vůči ženám neexistují a kde by zavedení kvót znamenalo nerespektovat kritérium kvality," uvedl.

Barbera hájil také zařazení nejnovějšího filmu kontroverzního francouzsko-polského filmaře Romana Polanského J'accuse (Žaluji) do soutěže. Podle šéfa festivalu je důležité rozlišovat mezi umělcem a člověkem.

Polanski je na útěku před americkou justicí kvůli sexu s nezletilou, kvůli němuž v 70. letech z USA utekl do Evropy.

V hlavní soutěži bude o Zlatého lva usilovat nejnovější film Nabarvené ptáče českého režiséra Václava Marhoula. Snímek natočený podle světového bestselleru Jerzyho Kosinského znamená první soutěžní účast české kinematografie na jednom z největších filmových festivalů po 25 letech.

Už v úterý, v předvečer festivalu, měla v Benátkách světovou premiéru digitálně restaurovaná podoba československého erotického filmu z roku 1933 Extase. Černobílý snímek režiséra Gustava Machatého zahájil sekci Venice Classics.