Zabystřan je po sjezdu do olympijské kombinace devátý, vede Kilde

Jen-čching (Čína) - Jan Zabystřan drží po úvodní části olympijské kombinace sjezdu deváté místo. Závod v Jen-čchingu vede Nor Aleksander Aamodt Kilde, Zabystřan na něj ztratil sekundu a 42 setin. Až za českým lyžařem figuruje například obhájce stříbra Francouz Alexis Pinturault, jehož silnější stránkou jsou ale točivé disciplíny. Slalom začne v 7:15 SEČ.

Čtyřiadvacetiletý Zabystřan, jenž si před sezonou zlomil část obratle po pádu z kola, skončil na hrách v Pekingu v úterním superobřím slalomu na 25. místě a právě dnešní kombinace je jeho hlavním závodem. Loni na mistrovství světa v Cortině d'Ampezzo v ní vybojoval deváté místo.

Na sjezdovce The Rock startoval s číslem 3 a výkon si pochvaloval. "Jízda byla celkem povedená. Bylo tam pár takových zvláštních chyb, ale myslím, že to byly chyby z rychlosti, že jsem se snažil jet na sto jedna procent a to chyby přicházejí," řekl Zabystřan novinářům.

Cení si toho, že odstup na čelo nemá velký. "Mohlo to být lepší, na druhou stranu ztráta není tak šílená na slalomáře nebo na kluky, s kterými jsem schopen jet, jako třeba Švýcar Murisier. Nejsou vzdálení až tak daleko. Slalom bude mít přes padesát sekund a dá se tam nahnat cokoli," dodal.

Kilde, jenž má pekingský bronz ze super-G, vede o dvě setiny před Jamesem Crawfordem, třetí je další Kanaďan Brodie Seger. Následují favorizovaní Rakušané Johannes Strolz a Marco Schwarz.

Kombinaci jedou lyžaři dnes možná naposledy na velké akci. Už není součástí Světového poháru, a protože už není tolik atraktivní, hrozí jí zánik. Na start se postavilo 27 lyžařů, sjezd dokončilo 24. V péčí lékařů skončil dvaadvacetiletý Švýcar Yannick Chabloz, jenž spadl do ochranných sítí a držel se za ruku.