Zábranský se vrátí na střídačku Brna, Motor bude hrát o 1000. výhru

České Budějovice - Opětovný návrat na střídačku prožije při čtvrteční předehrávce 24. kola hokejové extraligy mezi Českými Budějovicemi a Brnem majitel Komety Libor Zábranský. Domácí Motor zase dělí jediný úspěch od dosažení jubilejní tisícovky výher v historii české a československé nejvyšší soutěže. Utkání na jihu Čech začne v 17:30.

Českobudějovičtí si před reprezentační přestávkou před turnajem Karjala polepšili, když vyhráli čtyři z pěti utkání. Doma však převažují na jejich kontě od začátku sezony porážky. Před svými diváky vyhráli pětkrát a šestkrát se radoval soupeř. Pauza přišla podle všeho v pravý čas.

"Moc se nám hodí, že si odpočineme a dáme se do kupy. Těch zápasů bylo hrozně moc. Doufám, že se doléčí hráči, kteří nám chyběli. A po repre pauze pojedeme zase naplno dál. Doufám, že na poslední výhru navážeme hned v dalším zápase," přál si brankář Jan Strmeň.

Koncem září vyhráli Jihočeši na ledě soupeře 4:1, Kometa jim tak má co vracet. Brnu se celkově nedaří zdaleka podle představ. Jihomoravané prohráli před přestávkou tři ze čtyř utkání a i to bylo impulzem pro hlavního kouče Jiřího Kalouse, aby požádal klubového šéfa Zábranského o výpomoc na střídačce.

"Pokud se svými zkušenostmi usoudil, že tohle je cesta, jak týmu pomoct, beru to jako povinnost. Pro Kometu udělám cokoliv. Proto jsem na to přistoupil a kromě toho, že chceme přivést hráče do obrany i do útoku, rozšířím realizační tým já. Musím ale zdůraznit, že jsme nezměnili hlavního trenéra. Tím zůstává Jirka, který stále nese plnou zodpovědnost," uvedl pro klubový web Zábranský.

"Cílem nás všech je udělat pro Kometu to nejlepší. Pokud se ale nebudeme vyvarovat častým a hrubým chybám, tak se nepohneme. To může na střídačce stát Scotty Bowman nebo Mike Keenan, ale nenaděláte nic. Potřebujeme celou situaci zklidnit, výborně odkoučovat zápasy a docílit toho, aby si kluci začali věřit," dodal Zábranský, jenž dovedl Kometu v letech 2017 a 2018 k extraligovému titulu.

Statistické údaje před předehrávkou 24. kola extraligy: HC Motor České Budějovice (6.) - HC Kometa Brno (11). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 4:1. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Pech 21 zápasů/25 bodů (10 branek + 15 asistencí) - Peter Mueller 18/18 (7+11). Statistiky brankářů: Dominik Hrachovina průměr 2,85 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 89,65 procenta, Jan Strmeň 2,20 a 92,50 - Matej Tomek 2,82 a 89,66, Lukáš Klimeš 3,02 a 89,54. Zajímavosti: - České Budějovice vyhrály čtyři z posledních pěti zápasů. - Motor doma prohrál dva z uplynulých tří duelů. - Kometa prohrála pět z posledních sedmi utkání. - Brňané venku prohráli třikrát za sebou a získali jediný bod. - Motor poté, co v minulé sezoně s Kometou prohrál všechny čtyři zápasy a získal jediný bod, vyhrál na konci září v Brně 4:1. - Brněnský útočník Tomáš Vincour oslaví v pátek 31. narozeniny. - Útočník Miroslav Holec z Českých Budějovic může sehrát v neděli proti Spartě 500. zápas v extralize. - Útočník Luboš Horký z Komety může v neděli proti Litvínovu nastoupit k 200. utkání v extralize.