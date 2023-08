Za výzvu ke stržení ukrajinské vlajky potvrdil soud muži podmínku

Praha - Za výzvu ke stržení ukrajinské vlajky z Národního muzea na březnové protivládní demonstraci dnes odvolací Městský soud v Praze potvrdil aktivistovi Jaroslavu Popelkovi čtyřměsíční podmínku se zkušební dobou na rok a půl. Stvrdil mu také osmnáctiměsíční zákaz pobytu na území Prahy. Verdikt je pravomocný. Popelka se dnešního jednání nezúčastnil, v červnu u soudu uvedl, že podle jeho názoru jde nanejvýš o přestupek.

Soudce Václav Kašík upozornil, že Popelka nebyl souzen za své politické názory, ani za to, že chtěl z budovy vlajku strhnout, samotné stržení vlajky by totiž trestným činem nebylo. Musel si ale být vědom, že nabádá k chování, které nelze spáchat jinak než násilně. Dav lidí by se totiž musel dostat nejen přes zavřené dveře budovy, ale i přes policisty, kteří ji střežili.

Uložený trest, který odvolací senát dnes potvrdil, označil Kašík za adekvátní a v podstatě symbolický. Upozornil, že Popelka sám se netají tím, že chce v podobných aktivitách pokračovat, trest zákazu pobytu v Praze je tak podle soudce také vhodný.

Popelka podle obžaloby 11. března na demonstraci na Václavském náměstí nazvané Česko proti bídě i po jejím skončení podněcoval dav k tomu, aby vtrhl do budovy Národního muzea a sundal z ní vlajku Ukrajiny, vyvěšenou na znamení solidarity se zemí čelící ruské agresi. "Pojďte všichni k muzeu, jdeme dovnitř," provolával podle vyšetřovatelů. "Navrhuji po skončení tohoto shromáždění odstranit z Národního muzea ukrajinskou vlajku,“ prohlašoval také. Do Národního muzea se pak po demonstraci pokusili vniknout lidé, kteří chtěli vlajku sundat.

Policie kvůli incidentu zadržela dvě desítky lidí. Podle červnových informací serveru Seznam Zprávy dostalo 14 z nich v přestupkovém řízení pokutu. Výši pokut radnice nesdělila.

Popelka v červnu u Obvodního soudu pro Prahu 1 řekl, že považuje za nevhodné, aby na Národním muzeu visela vlajka cizího státu. Vyjádřil také záměr v pokusech o odstranění vlajky z budovy pokračovat. Zároveň ale uvedl, že nechce žádné násilí. Jeho obhájce Norbert Naxera dnes zopakoval, že se Popelka nedopustil podněcování k trestnému činu, protože stržení vlajky je maximálně přestupkem. Popelka podle něj dal výroky najevo svůj postoj a vyjádřil nesouhlas s vládou i se zahraniční politikou České republiky.

V souvislosti s březnovou demonstrací se policie zabývala více případy. Například v polovině května za veřejné schvalování válečných zločinů potrestal obvodní soud půlroční podmínkou s odkladem na dva roky muže, který měl podle verdiktu na sobě na demonstraci nášivky s písmenem Z a logem ruské Wagnerovy skupiny. Nepravomocný rozsudek však zrušil odvolací soud, případ vrátil policii k došetření.

Půlroční podmínku uložil soud také muži, který podle vyšetřovatelů po demonstraci poškodil projíždějící auto s ukrajinskou SPZ. Protože proti trestnímu příkazu obviněný ani žalobce nepodali odpor, nabyl v polovině června právní moci.