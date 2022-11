Za vraždu ženy v Chomutově dostal muž u ústeckého soudu 26 let vězení

Ústí nad Labem - Ústecký krajský soud dnes poslal za vraždu ženy v Chomutově Martina Holuba na 26 let do vězení. Muž podle soudu svou spolubydlící omámil, svázal, zabalil a ukryl na balkon, žena se udusila. Čtyřiadvacetiletý Holub dnes u soudu řekl, že svého činu lituje. Soud mu uložil souhrnný trest za vraždu, vydírání a nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Státní zástupce Vladimír Jan navrhoval muži výjimečný trest 27 let. Rozsudek není pravomocný, obhájce se na místě odvolal.

Vražda se stala loni v srpnu v bytě oběti. Holub jí nejprve podle obžaloby dal do kávy léky a poté jí na ústa přiložil dámskou vložku zabalenou do silonové punčochy a složenou látkovou tašku. Hlavu jí omotal županem a košilí. Oběť následně svázal elektrickými kabely či lepicí páskou a zabalil do několika látek, které převázal, a způsobil jí tak mnohočetná zranění. Žena podle obžaloby zemřela v důsledku udušení. Holub oběť ukryl na balkon. Následně z bytu podle obžaloby odcizil několik věcí jako televizory, prstýnek a počítač.

U soudu dnes vypovídala svědkyně, které Holub dlužil peníze. Holub jí vzal do bytu oběti. Tam si nejprve dali pervitin a pak jí oznámil, že svou spolubydlící otrávil. "Odhrnul závěs a já jsem viděla obrys těla zabaleného, opřeného v rohu, špatně se mi dýchalo. Začal mě prosit, jestli bych mu pomohla, půjčila mu auto, valil na mě, že ji chce zahrabat v lese, bála jsem se, že když mu nepomůžu, že mi může něco udělat, šla jsem ven a brečela jsem, byla jsem v šoku," uvedla svědkyně. "Byli jsme hodně dobří kamarádi," uvedla. K bytu se pak vrátila s dalšími známými. Posléze vše uvedla na policii.

U soudu nejprve Holub odmítl vypovídat. U výpovědi na policii muž řekl, že ho navedla svědkyně, aby dal oběti prášky do kávy. Svědkyně to dnes popřela. "Přiznávám, že mě nenavedla. To jsem si vymyslel. Měl jsem vztek, že mě udala. Byla to moje fakt dobrá kamarádka a je, chtěl jsem se jí svěřit. Byla v šoku, za to se jí omlouvám. Měl jsem jí to říct, když jsme měli čistou hlavu, ne když jsme byli nafetovaný," uvedl.

Soudce Roman Felzmann uvedl, že Holub jednal v rozmyslu s předchozím uvážením s cílem získat prospěch z odcizených věcí. Za polehčující okolnost označil pouze dílčí doznání. Přitěžující okolností je podle soudce to, že byl v minulosti už odsouzen, čin spáchal vůči osobě blízké, dopustil se více trestných činů najednou a znalci u soudu řekli, že resocializace muže je téměř vyloučená. Prokázáno bylo podle soudu to, že vydíral a vyhrožoval jednomu ze svědků s použitím nože. Za prokázané má soud také to, že Holub prodával metamfetamin.

Kdy přesně šestašedesátiletá žena zemřela, nebylo možné určit, mohlo to být několik minut i v rozmezí desítek minut po útoku. Nárok na odškodnění přiznal soud několika jejím příbuzným v celkové výši zhruba 3,4 milionu korun. Požadovali nemajetkovou újmu celkově ve výši 7,4 milionu korun. Soud je s ostatními nároky odkázal na další řízení.

Holub v závěrečné řeči řekl, že jednal v afektu. "Byl jsem nafetovaný," uvedl a dodal, že se se spolubydlící často hádal. "Křičela na mě, neunesl jsem to, tak jsem jí dal ty prášky," řekl. "Lituju toho, co se stalo. Pokoušel jsem si vzít vlastní život, je mi to strašně moc líto. Budu toho litovat do konce svého života, ale nesouhlasím s tím, jak je to psáno v obžalobě," uvedl Holub. S ohledem na to, že rozsudek není pravomocný, soud na místě rozhodl o tom, že obžalovaný zůstane ve vazbě.