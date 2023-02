Za vraždu učitele mačetou potrestal soud mladíka 12 lety vězení

Praha - Za vraždu čtyřiasedmdesátiletého učitele středního odborného učiliště v pražské Michli mačetou dnes pražský městský soud potrestal Jaroslava Řeháka 12 lety vězení. Uložil mu také ambulantní léčení. Mladík se k činu přiznal, v prosinci u soudu vypověděl, že ho pedagog ponížil při zkoušení a šikanoval ho. Verdikt není pravomocný.

Řehák byl obžalován z vraždy s rozmyslem, za kterou hrozí trest od 12 do 20 let. Státní zástupkyně Jana Murínová ale navrhla, aby byl odsouzen podle přísnější kvalifikace, protože šlo podle ní o vraždu spáchanou surovým způsobem. Za tu mohou soudy uložit trest od 15 do 20 let, případně i výjimečný trest.

Soud vyhověl návrhu na zpřísnění právní kvalifikace, uložil však trest po zákonnou sazbou. "Je prokázáno, že obžalovaný se činu dopustil za snížené příčetnosti," vysvětlil předseda trestního senátu Tome Frankič. Podle znalců měl Řehák v době činu podstatně snížené ovládací schopnosti, rozpoznávací schopnosti u něj zůstaly zachovány. Soudce vzal v potaz i další polehčující okolnosti. Například, že se obžalovaný k činu přiznal.

Frankič také řekl, že trest směřoval k hranici nejvyššího možného trestu jaký je možné uložit mladistvému, což je deset let. Zdůvodnil to tím, že ačkoli bylo Řehákovi v době činu 19 let, mentálně jeho stav mladistvému odpovídá. "Nicméně je dospělý, není nepříčetný, je tedy trestně odpovědný a vše, co svědčí v jeho prospěch bylo takto zohledněno," řekl soudce. Řeháka navíc poslal na základě doporučení znalců do mírnějšího typu věznice.

Státní zástupkyně pro Řeháka navrhla také trest pod sazbou, chtěla pro něj však 14 let vězení. Novinářům po jednání řekla, že se proti rozsudku zřejmě odvolá. Řehákův obhájce naopak požadoval, aby byl mladík odsouzen za zabití, což je usmrcení jiného v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli, nebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného. To ale podle Frankiče není na místě.

Řehák se dnes za svůj čin omluvil. Podle svého vyjádření byl psychicky na dně, nevěděl, co dělá a jaké to bude mít následky.

Mladík učitele podle obžaloby zabil loni 31. března v budově školy v Ohradní ulici. Pedagog ho o den dříve oznámkoval nedostatečnou v předmětu sdělovací technika. U obžalovaného kvůli špatné známce a kvůli dlouhodobě špatnému vztahu mezi ním a učitelem podle státní zástupkyně vygradoval pocit křivdy a frustrace.

Obžaloba tvrdí, že Řehák chtěl učitele nejprve upálit, následně se ale rozhodl, že ho usmrtí hned. Ve škole se schoval na toaletách a čekal, až učitel vejde do svého kabinetu. Tam ho mladík napadl 60 centimetrů dlouhou mačetou, zasadil mu několik ran do hlavy, krku a zad. Lékaři už napadenému nemohli pomoci.

Ambulantní léčení, které dnes soud Řehákovi nad rámec trestu nepravomocně uložil, pro obžalovaného navrhovali i znalci. Ústavní léčba podle nich není třeba, mladík společnosti aktuálně není nebezpečný. Podle znalců jde o preventivní opatření, aby Řehák nejednal impulzivně, kdyby se znovu dostal do krizové situace. Ambulantní léčbu navíc může vykonávat i ve vězení.

Řehák má také podle nepravomocného verdiktu uhradit nemajetkovou újmu rodině pedagoga. Jeho manželce má zaplatit 2,53 milionu korun a dcerám pak po 2,41 milionu korun. Pojišťovně by pak měl uhradit 12.000 korun.