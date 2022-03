Za vraždu syna své přítelkyně v Lošově uložil soud Michalu Sosíkovi 12,5 let

Olomouc - Za vraždu syna své přítelkyně v Lošově u Olomouce potrestal dnes olomoucký krajský soud Michala Sosíka 12,5 lety vězení. Čtyřiadvacetiletého mladíka zastřelil na ulici, zemřel na místě. Rodinné tragédii předcházela potyčka mezi muži, obžalovaný hádku eskaloval podle soudu i napadením matky poškozeného. Sosík byl uznán vinným i z nedovoleného ozbrojování, po tragédii u něj policisté našli kromě revolveru i ruský samopal z druhé světové války, dvě malorážky a tlumiče, které přechovával bez potřebných povolení. Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu.

Sosík byl ohrožen sazbou deset až 18 let. Obhájce navrhoval trest mimořádně snížený, podle soudu však není na místě. Oba muži byli v době incidentu opilí, mladík měl kolem tří promile. "Jako držitel zbrojního průkazu víte, že nesmíte v takovém případě na zbraň sahat," uvedl soudce Petr Sušil. Soud poukázal i na to, že vyšly celkem tři rány. "Museli jsme si klást otázku, proč nedošlo k výstřelu do vzduchu nebo do nohy. Vyšla první rána, poškozený se předklonil a po určitém čase vyšly další dva výstřely. Bylo to bez výstrahy, další dvě rány s časovým odsunem, to jsou pro nás výrazné momenty," doplnil soudce.

Tragédie se odehrála loni 11. února. Podle žalobkyně Simony Petříkové Sosík po fyzické potyčce s mladíkem vytáhl z ledvinky revolver, který si vzal s sebou, když se chtěl jít projít do lesa. "Namířil na horní část těla poškozeného a když se k němu muž přiblížil na zhruba metr, třikrát na něj vystřelil," uvedla žalobkyně. Mladíkovi prostřelil paži a dvakrát zasáhl hruď, mladík na místě v náručí matky vykrvácel. "Plně si uvědomuji bolest a jakou tragédii jsem způsobil. Nesu za nic celou zodpovědnost," uvedl Sosík v závěrečné řeči.

Dosud netrestaný Sosík dnes prohlásil svou vinu, soud však jeho prohlášení nakonec nepřijal, poukázal na některé rozpory a přistoupil k dokazování. Sosík vypověděl, že šlo z jeho strany o subjektivní pocit obrany - mladík tna něj prý bezdůvodně zaútočil. "Několikrát mě udeřil pěstí, přerazil mi nos a roztrhl mi obočí, křičel, že mě zabije," řekl Sosík. Nakonec prý instinktivně vytáhl z ledvinky zbraň a vystřelil. "Prostě jsem to zmáčkl. V té chvíli jsem byl hrozně zbitej, letěl na mě, bylo to rychlé," vypověděl do spisu. Po střelbě odešel do domu a zbraň položil na stůl.

Podle dalších svědků incidentu však potyčce předcházelo slovní vyhrožování jeho partnerce - matku oběti nakonec i udeřil, což mělo podle ní jejího syna rozlítit. Zbraní prý obžalovaný původně mířil na ni, nakonec zasáhl jejího syna, který se zřejmě snažil podle ní odvést pozornost.

Muž je souzen i za to, že v roce 2016, pravděpodobně v Plzni, si bez povolení opatřil ruský samopal z druhé světové války a revolver; bez povolení si ve stejné době opatřil také malorážku s optickým zaměřovačem, další malorážku a tlumiče hluku. Zbraně přechovával až do února 2021, kdy mu je policisté po vraždě zajistili. Obžalovaný, který vlastnil zbrojní průkaz, uvedl, že je měl pro sběratelské účely.