Za vraždu novorozence v Karviné soud potvrdil matce 17 let vězení

Olomouc - Za vraždu novorozence v Karviné si jeho dvaatřicetiletá matka definitivně odpyká trest 17 let vězení. Rozhodl o tom dnes olomoucký vrchní soud. Potvrdil tak rozsudek ostravského krajského soudu, proti kterému se žena odvolala. Tělíčko dítěte našel loni v červenci bezdomovec v kontejneru na odpadky. Těhotenství obžalovaná tajila, podle znalců dítě zabila krátce po jeho narození. Policie po zadržení ženy uvedla, že k dopadení pomohla DNA.

"Odvolání obžalované není důvodné. Není pochyb o tom, že to byla obžalovaná, kdo dítě porodil, a že její jednání vedlo k usmrcení dítěte. Dítě usmrtila po předchozím uvážení. Věděla, že je těhotná, nijak se na to nepřipravovala," uvedl soudce Vladimír Hendrych. Ženě hrozil trest v rozmezí 15 až 20 let, podle soudce je uložený trest přiměřený všem okolnostem.

Obhájce dnes žádal překvalifikování na zločin zabití a uložení mírnějšího trestu. Obhajoba poukázala na dosud řádný život ženy, podle něj se nedařilo potvrdit ani vyloučit, zda negativní vztah s partnerem mohlo mít vliv na chování obžalované. "Soud nepřihlédl ani k upřímné lítosti obžalované," uvedl obhájce. Podle žalobkyně je naopak trest na místě. "Obžalovaná rozhodně nebyla v tak silném rozrušení, že by nevěděla, co v daný okamžik činí. S údajně psychickým nátlakem jejího bývalého druha se krajský soud vypořádal," uvedla žalobkyně.

Dítě bylo v odpadcích v městské zástavbě nalezeno loni 2. července večer. Podle znalců matka porodila zdravé a životaschopné dítě. Bezprostřední příčinou smrti bylo udušení. Policie po ženě pátrala zhruba čtyři měsíce a zapojila desítky kriminalistů a policistů. "Podařilo se nám zjistit pomocí genetických stop, že matka dítěte musela být uživatelkou omamných a psychotropních látek. Takže jsme se snažili dát dohromady nějakou množinu lidí, kteří se pohybují v toxiscéně," uvedl po dopadení ženy novinářům Martin Lichý.

Krajský toxi-tým kriminalistům vytipoval přes 340 žen, policistům se počet možných pachatelek podařilo snížit na 250. Matku dítěte se podařilo najít v první stovce lidí. DNA podle kriminalisty v objasnění případu hrála klíčovou roli.

Matka tří dětí dosud nebyla trestaná. Byla nezaměstnaná a užívala pervitin. Těhotenství žena tajila před okolím a nevěděl o něm ani otec dítěte, nenavštěvovala žádného lékaře a nepřipravovala se na porod. Pravděpodobně podle policie celou dobu počítala s tím, že dítě usmrtí. Žalobce již dříve upozornil na to, že karvinský babybox fungující už několik let je zhruba dva kilometry od místa činu.