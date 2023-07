Za vraždu nemocného seniora uložil soud muži deset let

Městský soud v Praze začal projednávat případ Martina Trnky (na snímku), který čelí obžalobě z úkladné vraždy nemocného otce svojí přítelkyně. Hrozí mu za to až 20 let vězení, 3. července 2023.

Praha - Dvaačtyřicetiletému muži, který loni v prosinci udusil nemocného otce své přítelkyně, dnes pražský městský soud uložil deset let vězení. Obžalovaný se k činu přiznal, před soudem prohlásil vinu. Muž ani státní zástupkyně se proti rozsudku neodvolali, je proto pravomocný.

Strojníkovi z dopravního podniku hrozil za vraždu s rozmyslem trest od 12 do 20 let vězení. Soudkyně Jana Miklová mu však uložila trest pod zákonnou sazbou. "Nemohli jsme přehlédnout poměry pana obžalovaného, skutečnosti, které bezprostředně i dlouhodobě předcházely činu," konstatovala soudkyně. "Máme za to, že trest povede k nápravě obžalovaného a ochraně společnosti," dodala.

Desetiletý trest pro muže navrhovala státní zástupkyně. Přihlédla zejména k tomu, že se muž přiznal a k tomu, že se dosud nedopustil jiného trestného činu. Motivem vraždy podle ní navíc byla snaha ulevit partnerce, kterou tížil stav seniora a to, jak se k ní otec choval. "Na druhou stranu zvolil nejnešťastnější způsob (...). Jeho jednání nelze omlouvat, nemůže být nepotrestáno," upozornila žalobkyně.

Obhájkyně v závěrečné řeči zmínila složité vztahy v rodině partnerky obžalovaného, podotkla také, že muž od samého počátku spolupracoval s policií. I ona navrhovala trest pod zákonnou sazbou.

Obžalovaný podle pravomocného verdiktu už v minulosti několikrát přemýšlel o tom, že seniora, jemuž bylo nutno poskytovat odpovídající péči s ohledem na jeho pokročilý věk a zdravotní stav, usmrtí. Loni v létě údajně uvažoval o tom, že si opatří morfin, který seniorovi vpraví do těla injekční stříkačkou.

O půlnoci na 20. prosince ale přistoupil k jinému plánu. V rodinném domě, který obýval s družkou a jejím otcem, záměrně vyřadil z provozu bezpečnostní kamery. Poté vstoupil do kuchyně, kde starý muž spal, a začal ho dusit podsedákem zabaleným do igelitového pytle.

Devětaosmdesátiletý senior se bránil a zápasil o život. Pachatel mu proto podle obžaloby stiskl krční tepnu, sedl své oběti na hrudník a pytel s podsedákem mu vtlačil do úst. Seniorovi tak znemožnil dýchání na pět až osm minut a muž se udusil.

"Celá věc mě velice mrzí, chtěl bych to vrátit zpátky," řekl dnes soudu muž. "Vím, že si zasloužím trest," dodal.