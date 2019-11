Za vraždu manželky poslal soud v Plzni muže do vězení na 10 let

Plzeň - Na deset let poslal dnes do věznice s ostrahou Krajský soud v Plzni dvaatřicetiletého muže za vraždu jeho manželky. Podle spisu letos na konci ledna v mobilním domě na Tachovsku svou ženu po předchozí hádce a potyčce zardousil, potom se pořezal žiletkou na zápěstí a přivedl do domu plyn z venkovní plynové lahve. Žena zemřela, muže záchranáři oživili a zachránili. Za vraždu mu hrozilo až 18 let. Muž má také podle soudu zaplatit 350.000 korun sestře zavražděné ženy jako nemajetkovou újmu.

K jednání se muž doznal, omluvil se a vyjádřil lítost. "Nedokážu se s tím srovnat, moc jsem ji miloval a budu ji milovat do konce života," řekl dnes při závěrečné řeči u soudu. Jeho plné doznání, které poskytlo přímý důkaz, spolu s dosavadním způsobem života a projevenou lítostí byly polehčujícími okolnostmi, řekl soudce Martin Kantor. Soud nenašel žádné přitěžující okolnosti. "My jsme trest odnětí svobody, právě proto, že jsou tady okolnosti toliko polehčující, udělili na samé spodní hranici trestní sazby," řekl soudce. Muže soud poslal i do mírnějšího typu věznice.

Manželé měli podle spisu mezi sebou neshody. Potýkali se s finančními problémy, měli vypůjčené vysoké sumy peněz. Chtěli si postavit rodinný dům, prodali proto byt, koupili pozemek a dočasně žili v mobilním domě. Šetřili každou korunu a často se hádali kvůli penězům a zahájení stavby domu, které se nedařilo podle jejich představ. Poslední lednový den si muž vzal prášky na spaní, opět se pohádal se ženou. V dětském pokoji se pak řízl žiletkou na ruce, žena se mu snažila ránu zakrýt, muž ji ale nejméně jednou odstrčil až narazila hlavou na skříňku a jednou ji odkopl. Poté ji muž podle soudu zardousil.

Z venkovní plynové lahve odvedl hadicí plyn do domku, ženu odtáhl do ložnice, položil ji na postel, lehl si vedle ní, oba přikryl a znovu se řízl žiletkou, stojí ve spisu. Našla je druhý den policie a hasiči, které zalarmoval mužův bratr.

Souzený muž trpí podle znalců schizotypní poruchou, kvůli níž by měl být do konce života pod dohledem psychiatra. Porucha ho činí společensky rizikovým. Tato psychická anomálie ale jeho jednání nezavinila, neovlivnila ani jeho rozpoznávací schopnosti. Na vině byl jeho vztek, uvedla znalkyně. V době spáchání vraždy byl podle soudu příčetný.