Za vraždu a pokus o vraždu dvou dětí chce žalobce pro jejich matku 22 let vězení

Plzeň - Výjimečný trest 22 let vězení navrhuje státní zástupce pro osmadvacetiletou ženu z Karlových Varů, která se u Krajského soudu v Plzni zpovídá z vraždy a pokusu o vraždu svých dětí. Podle obžaloby letos v dubnu ubodala kuchyňským nožem s dvaceticentimetrovou čepelí tříletou dceru a potom se pokusila zabít i pětiletého syna, který ale útok přežil. Obhájce, který zpochybnil plnou příčetnost obžalované, v případě, že soud uzná její vinu, navrhl trestat ji pouze za zabití, a to sníženým trestem v délce tří či pěti let. Rozsudek oznámí soud ve čtvrtek.

Tragédie se stala 16. dubna odpoledne v bytě na jednom z karlovarských sídlišť. Žena tam podle spisu nejméně devíti bodnými ranami do krku zabila svou dceru a pak se pokusila nejméně pěti bodnými ranami do krku zabít syna. Dívka na místě zemřela, vážně zraněný chlapec přežil. V bytě bylo v době tragédie ještě třetí dítě - šestitýdenní chlapec vyvázl bez zranění.

V den, kdy se tragédie stala, se žena měla kvůli nezaplacenému nájmu vystěhovat z bytu, kde s partnerem a dětmi žila. Její partner a otec dětí dnes u soudu vypověděl, že o vystěhování z bytu vůbec nevěděl. Tragédii odhalila majitelka bytu, která si přišla od obžalované převzít v dohodnuté době klíče od bytu, z něhož se měla žena s rodinou odstěhovat. Policie podezřelou na místě zadržela.

Obžalovaná na policii nevypovídala, před soudem spáchání činu nepopřela. Přiznala se k útoku na vlastní děti, odmítla ale úkladný motiv svého jednání. Uvedla, že své děti milovala. Kvůli dluhům a obtížné finanční situaci rodiny zatížené insolvencí byla podle svého vyjádření ve stálém velkém stresu a neuměla situaci řešit. Obávala se prý, že s dětmi nebude mít kam jít, nebude pro ně mít zajištění. Její obhájce řekl, že se vlivem stresu ocitla v jakési bublině a ve stavu, kdy nebyla schopná racionálně rozhodovat o svých krocích.

Znalci z oboru psychologie a psychiatrie uvedli, že žena má histriónskou poruchu osobnosti, chová se emotivně, iracionálně. Její jednání označili jako egocentricky pojaté řešení obtížné situace, řekl žalobce. Rozpoznávací a ovládací schopnosti v době činu byly podle znalců zachované. Státní zástupce míní, že si uvědomovala, co dělá. "Nemohu se ztotožnit s tím, že její situace byla bezvýchodná. Její sestra jí nabídla, že může bydlet u ní. Obžalovaná ale vzala osud svých dětí do svých rukou a rozhodla, že jedno bude žít a dvě žít nebudou. A jak se rozhodla, tak učinila," řekl žalobce.

Obhájce naopak tvrdí, že žena v důsledku své osobnostní poruchy není schopna vidět svět jinak než svým vnímáním a není schopná hledat a nacházet realistická řešení. Svého činu se podle něj dopustila ve stavu silného rozrušení, zmatku a strachu a snížené příčetnosti.

Chlapec, který útok přežil, je dnes podle svého otce zdravotně v pořádku, v noci ho ale občas budí zlé sny. Někdy prý přijde a ptá se na maminku a na mrtvou sestřičku a říká, že maminka jim ublížila, vypověděl otec, který se nyní o oba přeživší syny stará.