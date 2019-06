Za útok na Feriho možná muži k soudu nepůjdou, mají zkušební dobu

Ilustrační foto - Poslanec TOP 09 Dominik Feri přichází 26. května 2019 do pražského volební štábu koalice TOP 09 a Starostů a nezávislých, s podporou Strany zelených a Liberálně ekologické strany, kde přestavitelé uskupení sledovali výsledky voleb do Evropského parlamentu.

Uherské Hradiště - Státní zástupce Tomáš Pindur v případu napadení opozičního poslance Dominika Feriho (TOP 09) v Boršicích na Uherskohradišťsku podmíněně odložil podání návrhu na potrestání dvou podezřelých. Dvěma mužům stanovil zkušební dobu 15 měsíců, řekl dnes ČTK Pindur. Po jejím uplynutí bude státní zástupce rozhodovat, zda se takzvaně osvědčili. Případ tedy možná k soudu vůbec nepůjde. Feri ČTK napsal, že stížnost proti podmíněnému odkladu návrhu nepodá. Státní zástupce podle něj našel dostatečné řešení.

"Stížnost proti tomuto usnesení podávat nebudu. Věřím, že způsob vyřízení věci je dostatečný, aby útočníci pochopili, že nesouhlas se dá vyjádřit i v kultivované diskusi. Třeba se příští rok na stejné akci setkáme a v klidu podebatujeme," uvedl.

Muži napadli dvaadvacetiletého Feriho v dubnu při koštu vín. Oběma hrozilo až tříleté vězení. Policie útočníky, jimiž byli otec se synem, podezřívala z ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a výtržnictví.

"V pátek jsem rozhodl tak, že jsem vydal usnesení, kterým jsem podmíněně odložil podání návrhu na potrestání obou podezřelých," uvedl Pindur, který podle svých slov mohl ve zkráceném přípravném řízení podat soudu návrh na potrestání, rozhodl se jej však podmíněně odložit.

"Když ve zkušební době povedou řádný život, nedopustí se žádné trestné činnosti nebo přestupkového jednání, tak potom státní zástupce bude rozhodovat o tom, že se osvědčili. V případě, že by se něčeho dopustili, tak bych návrh na potrestání podal a věc by se projednala před soudem. Je to takové mimosoudní vyřízení věci," uvedl Pindur. Podezřelí podle něj nahradili způsobenou škodu a s pojišťovnami uzavřeli dohodu. V takových případech trestní řád toto řešení připouští. Stanoví ovšem také, že poškozený může proti takovému rozhodnutí podat stížnost.

Mladší z obou napadl Feriho v neděli 21. dubna odpoledne. "V místě se okamžitě vytvořil shluk lidí, který chtěl zabránit dalšímu napadání. Situaci zaregistroval otec napadajícího s tím, že se chtěl přes dav lidí dostat k synovi. Přitom ale napadl dva muže. Oba napadení včetně dvaadvacetiletého muže utrpěli zranění, se kterým byli převezeni do nemocnice k ošetření," uvedla již dříve mluvčí uherskohradišťské policie Milena Šabatová. Feri utrpěl mimo jiné řeznou ránu na zádech, zřejmě o parapet.