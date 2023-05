Za účasti Douglase a Deppa začal filmový festival v Cannes

Cannes (Francie) - V letovisku Cannes na jihu Francie dnes večer začal 76. ročník slavného filmového festivalu. Přehlídku oficiálně zahájila francouzská herečka Chiara Mastroianniová. Následovala světová premiéra historického snímku s názvem Jeanne du Barry - Králova milenka od francouzské režisérky Ma?wenn, kde hlavní roli krále Ludvíka XV. ztvárnil Johnny Depp. Čestnou cenu převzal americký herec a producent Michael Douglas. Obě hollywoodské hvězdy se prošly po červeném koberci.

Přehlídka nabídne 21 soutěžních filmů, které se utkají o hlavní cenu, Zlatou palmu, včetně nejnovějších počinů režisérů Wese Andersona, Nanniho Morettiho či Kena Loache. V závěrečný den, v sobotu 27. května, předá prestižní ocenění vítězi předseda poroty, jímž je letos slavný švédský režisér Ruben Östlund, který zvítězil loni se snímkem Trojúhelník smutku.

Největší debaty zatím letos budí právě zahajovací film s Deppem v hlavní roli. Proti jeho uvedení na prestižním festivalu protestovali příznivci jeho exmanželky Amber Heardové, se kterou Depp vedl soudní pře kvůli obvinění z domácího násilí, i skupina francouzských herců a hereček, podle nichž tím festival říká, že ve Francii "lze beztrestně páchat násilí". Podle pořadatele filmové přehlídky je kritika neopodstatněná.

Amerického herce navzdory kontroverzím čekaly davy jeho příznivců, před vstupem na červený koberec rozdával autogramy a pózoval pro selfie. Do sálu, kde se konalo slavnostní promítání filmu, vstoupil ruku v ruce s režisérkou Ma?wenn, a následně sklidil potlesk.

Mastroianniová na úvod filmového svátku vyzvala ke "svobodě odvážit se, představovat si a tvořit". Letošní soutěžní snímky podle ní budou budit emoce. Östlund následně vzdal hold kinematografii, kterou postavil do kontrastu s internetovými algoritmy, jež diváka přesměrovávají ke stejným typům "obsahu", zatímco v kině se podle něj "dá přemýšlet".

Po slavném červeném koberci v Cannes se dnes prošla plejáda filmových hvězd, mezi nimiž byly i Brie Larsonová, Uma Thurmanová, Elle Fanningová, Catherine Deneuveová či Helen Mirrenová.

Douglas během zahajovacího seriálu převzal čestnou cenu a z publika přihlížely jeho manželka Catherine Zeta-Jonesová a jejich dcera Carys. "Jsem ještě starší než festival," zavtipkoval 78letý Douglas poté, co se dočkal vřelých ovací vstoje. "Znamená to pro mě hodně, protože na světě jsou stovky filmových festivalů, ale Cannes je jen jedno. Je to neuvěřitelná pocta," dodal.