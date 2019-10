Za týrání hocha v Lounech jde muž na 16 let do vězení, dítě umřelo

Ústí nad Labem - Ústecký krajský soud dnes poslal za týrání a těžké ublížení na zdraví malého dítěte jeho otčíma na 16 let do vězení. Dítě zemřelo. Případ se stal loni v únoru v Lounech. Stíhání čelí i matka utýraného chlapce, kterému nebyly ani tři roky. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce, který navrhoval uložit trest ve výši kolem dvaceti let za vraždu a týrání, se na místě odvolal. Případem se tak bude zabývat Vrchní soud v Praze.

Dítě podle znalců zemřelo následkem brutálního fyzického násilí. Stopy DNA chlapce se našly mimo jiné na žehličce. K bití používal Josef Kuča podle soudu dlaně, vařečku, kousal ho, sprchoval studenou vodou nebo nechával klečet s nataženýma rukama, na které mu pokládal knížky. Soudkyně Halka Lacinová uvedla, že muž se choval zvlášť surovým a trýznivým způsobem a jednal tak delší dobu.

Muž se k činu částečně doznal. Popřel, že by dítě pálil, připustil, že ho svou výchovou zabil. Při posledním slovu se omluvil rodině chlapce. "Nechtěl jsem, aby to tak dopadlo, a moc mě to mrzí," řekl.

Lítost hodnotil soud jako pouze formální. Motivací jeho činu byla podle soudkyně snaha o převýchovu chlapce.

Mezi těžkým ublížením na zdraví s následkem smrti a neúmyslnou vraždou je podle soudkyně tenká hranice. "Nebylo dne, abych nad tímto případem nepřemýšlela," řekla. Podle ní chyběl aktivní vztah pachatele ke smrti dítěte. "Mohl předpokládat, že by mu mohl způsobit těžké ublížení na zdraví, ale nepočítal se smrtí," řekla soudkyně.

Státní zástupce Vladimír Jan uvedl, že je na místě kvalifikovat jednání Kuči jako vraždu a trest 20 let se mu jeví jako přiměřený. "Chci zdůraznit surovost a trýznivost způsobu provedení, dobu, po kterou to probíhalo, a neodčinitelný následek, tedy smrt nezletilého," řekl Jan.

Jedenadvacetiletý muž se ke své přítelkyni do Loun nastěhoval. Týrat chlapce začal velmi intenzivně podle soudu letos v lednu. Opakovaně ho podle soudu sprchoval ve studené vodě, vystavoval kontaktu s horkou plochou, čímž utrpěl popáleniny, mlátil ho dlaní i vařečkou, a to na otevřených ranách, dával mu facky. Násilí se stupňovalo. Dne 15. února v úmyslu zajistit si poslušnost dítěte přišla podle soudu poslední rána, chlapec měl po těle zhruba 20 kousanců, které podle znalců mohl způsobit pouze otčím. Ten hocha eště osrpchoval studenou vodou a uložil do postele, pak šel spát. Dítě zemřelo 16. února mezi 3:00 a 5:00 ranní.

Za přitěžující okolnost soudkyně označila to, že Kuča týral malé dítě bez možnosti obrany, zločin ublížení na zdraví se opakoval a údery přes nezhojená zranění musela působit dítěti velkou bolest. Znalci Kuču označili za muže agresivního a možnost resocializace za sníženou. Trestní sazba v případu těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti je osm až 16 let. "Dospěli jsme k závěru, že je na místě uložit trest na samé horní hranici sazby," řekla soudkyně.

Rozsudku dmes přihlížela veřejnost, kterou soudkyně několikrát napomenula. Před soudem by mohla stanout i matka chlapce, zatím je stíhaná za neposkytnutí pomoci a ohrožování výchovy dítěte. V hlavním líčení u soudu v Ústí vystupovala jako svědkyně. Chlapce také bila, nikdy ale podle soudu tak surově jako Kuča.