Praha - Za týden v Praze přibylo osm nových případů spalniček, což je méně než v předchozích týdnech. Letos bylo do minulého pátku zaznamenáno 73 případů nemoci, na webu o tom informovala Hygienická stanice Hlavního města Prahy. Loni v metropoli onemocnělo 103 osob za celý rok, byla vyhlášena epidemie. Ministr zdravotnictví v pátek vyhlásil povinné očkování zdravotníků některých oddělení ve státních nemocnicích.

Zvýšený výskyt spalniček je kromě Prahy evidován v Moravskoslezském kraji. Od ledna tam onemocnělo 21 lidí. Více případů než za celý loňský rok má také Plzeňský kraj. Nákaza se objevila celkm v osmi krajích. V celém Česku bylo loni 207 případů, letos do poloviny února 93.

Onemocnění se šíří kapénkami a je vysoce nakažlivé. Inkubační doba spalniček, tedy čas od vniknutí původce nákazy do organismu po první příznaky, je sedm až 21 dní. Při léčbě je ze zákona povinná hospitalizace na infekčním oddělení a izolace po dobu sedmi dnů od objevení vyrážky.

Projevy spalniček jsou horečka, kašel, rýma, světloplachost a zarudnutí očních spojivek. V ústech a na sliznici tváří mohou být bělavé tečky se zarudlým okolím. Čtvrtý až pátý den se objevuje sytě červená až fialová vyrážka, která začíná na záhlaví a šíří se na obličej, krk, břicho a končetiny.

Zdravotníci z urgentních příjmů, dětských, kožních či infekčních oddělení budou z příkazu ministra zdravotnictví proti spalničkám očkovaní. Netýká se to těch, kteří nemoc prodělali a jsou už imunní, nebo se nechali očkovat v posledních deseti letech. O přijatých opatřeních chce mít resort informace do konce dubna. Do poloviny března mají být očkovaní zdravotníci v Motole, kde se nákaza už vyskytla.

Hygienická stanice Hlavního města Prahy už loni mimořádně nechala proti spalničkám očkovat stovky zdravotníků. Kvůli nakažení jednoho z pracovníků se omezil minulý rok provoz urgentního příjmu v motolské nemocnici.

Podle odborníků jedním z důvodů šíření infekce je to, že rodiče odmítají nechat očkovat své děti. V posledních letech podíl očkovaných proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím klesá. Dostal se už pod hranici, která zajišťuje kolektivní ochranu před šířením nemoci. Spalničky se nemohou dál šířit, pokud má očkování aspoň 95 procent dětí do tří let. Předloni bylo očkovaných méně než 84 procent chlapců a děvčat.

Počty případů v Praze

Rok 2016 2017 2018 2019 Počet 3 3 103 65*

zdroj: Hygienická stanice Hlavního města Prahy

*do 22. února 2019