Za týden přijdou tropy, začátek prázdnin kolem 24 stupňů

Praha - Po deštivém a chladnějším víkendu se začne postupně oteplovat a koncem příštího týdne by měly teploty překročit tropickou třicítku. První dva týdny letních prázdnin se o něco ochladí a denní maximální teploty se budou pohybovat kolem 24 stupňů. Srážek bude celkově od 22. června do 19. července v průměru stejně, jako bývá v tomto období roku obvyklé. Vyplývá to z měsíční prognózy a týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

"Předpokládáme, že období od 22. června do 19. července 2020 bude teplotně průměrné. První týden bude ale teplotně nadprůměrný, minimální noční teploty budou zpočátku kolem 12 stupňů Celsia, na konci týdne kolem 15 stupňů a maximální denní teploty se budou zpočátku pohybovat kolem 24 stupňů, na konci týdne od 27 do 31 stupňů Celsia," uvedli dnes meteorologové.

Druhý a třetí týden prázdnin bude chladnější, v noci bude kolem 11 stupňů Celsia a nejvyšší denní teploty se budou v průměru pohybovat kolem 24 stupňů. Poslední týden, tedy od 13. do 19. července, by měl být zase teplejší.

"Období jako celek bude pravděpodobně srážkově průměrné a týdenní úhrny se budou pohybovat většinou od deseti do 20 milimetrů," uvádí prognóza na následující čtyři týdny.

Průměrná teplota v Česku pro toto období činí 18 stupňů. Nejtepleji bylo za uplynulých 70 let v roce 2010, kdy průměr činil 21,4 stupně Celsia. Zatím nejnižší průměr 13,9 stupně meteorologové zaznamenali v roce 1978.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.