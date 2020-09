Za týden by měl fungovat formulář pro příjezdy z rizikových zemí

Praha - Od příštího pondělí by měl být spuštěn elektronický formulář pro příjezdy z rizikových zemí do České republiky. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vládní rady pro zdravotní rizika to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Z Evropské unie se to týká návratů ze Španělska, u kterých je, nově včetně Kanárských ostrovů, nutná karanténa či negativní test na onemocnění covid-19.

"Chceme mít přehled o tom, že tito lidé přijíždějí z rizikové země a že se podrobili testu do 72 hodin, jak je stanoveno v ochranném opatření, nebo se podrobili karanténě. Dnes přehled není ideální. Pracujeme na tom i s ministerstvem vnitra, aby byla povinnost leteckých společností, které budou přijímat pasažéry do letadla, aby tito lidé měli daný elektronický formulář řádně vyplněný a my měli evidenci o tom, kdo přijíždí z rizikových zemí," řekl ministr.

Povinností každého cestovatele je po návratu z rizikové oblasti co nejdříve informovat krajskou hygienickou stanici a absolvovat test na covid-19. Výsledek je pak nutné oznámit hygienické stanici nejpozději do 72 hodin od příjezdu do ČR. Do oznámení výsledku lidé mají omezený volný pohyb vyjma cest do práce, školy, k obstarávání základních životních potřeb, do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb a podobně. V případě neabsolvování testu musí cestovatel do čtrnáctidenní karantény.

Situace se podle páteční aktualizace ministerstva zdravotnictví zhoršuje ve Francii, kam resort doporučuje cesty zvážit. Naopak ode dneška není nutná karanténa či test při návratu z Rumunska.