Za strůjce své otravy považuje Navalnyj Putina

Berlín - Ruský opoziční předák Alexej Navalnyj považuje za strůjce své otravy ruského prezidenta Vladimira Putina. Navalnyj to prohlásil v dnes zveřejněném rozhovoru s magazínem Der Spiegel. Podle Německa byl kritik Kremlu otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok, kterou vyvíjel někdejší Sovětský svaz. Opozičník zdůraznil, že se nebojí a že se hodlá do Ruska vrátit, neboť nechce být exilovým vůdcem.

"Tvrdím, že za zločinem stál Putin, a nemám žádné další verze toho, co se stalo," řekl Navalnyj časopisu Der Spiegel. "Neříkám to, abych si polichotil, ale vycházím z faktů. Hlavním faktem je novičok, " uvedl. Pokud by za činem nebyl Putin, bylo by to podle Navalného ještě horší. "Pokud by přístup k této bojové látce neměli tři lidé, ale 30, pak by to byla celosvětová hrozba. To by bylo strašné," řekl.

Dodal, že se vrátí do Ruska. "Mým úkolem je nyní zůstat nebojácný. A já se nebojím!" zdůraznil. "Tu radost, že se do Ruska nevrátím, Putinovi neudělám," dodal.

Z momentů před kolapsem si vybavuje, že sedí pohodlně v letadle a těší se domů. "Cítím se dobře, stejně jako na letišti. A pak... To je obtížné popsat, protože to nelze k ničemu přirovnat," uvedl s tím, že látka přetíží nervový systém jako hackerský DDoS útok na počítač. "Nemůžeš se soustředit. Cítím, že něco je špatně, vyráží mi studený pot. Prosím Kiru (Jarmyšovou, Navalného mluvčí - pozn. ČTK) vedle mě o kapesník. Pak jí říkám: Mluv se mnou! Musím slyšet hlas. Kouká na mě jako na blázna a začíná na mě mluvit," vzpomíná.

Později odešel na toaletu, kde se opakovaně omýval vodou. "Pak si pomyslím, že když teď nevyjdu, už se ven nikdy nedostanu. Ten klíčový dojem byl to, že necítíš žádnou bolest, ale víš, že umíráš," řekl. Ke svému překvapení stevardovi po odchodu z toalety řekl, že byl otráven. "Pak si před něj lehám na zem, abych zemřel. On je ten poslední, koho vidím," uvedl. "A poslední, co slyším, když již ležím na zemi, je: Máte srdeční problémy?" řekl. Vybavuje si ještě jakési hlasy a volání nějaké ženy, aby zůstal při vědomí.

K videu, na kterém Navalnyj v letadle křičí, uvedl, že to nebylo bolestí, ale něčím daleko horším. "Tady je prostě slyšet: To je tvůj konec," uvedl.

Navalnyj byl letecky přepraven z Ruska do Berlína v srpnu poté, co zkolaboval během vnitrostátního letu z Tomska do Moskvy. Kvůli Navalnému letoun přistál v Omsku, kde byl hospitalizován a posléze přepraven do berlínské nemocnice Charité. Zde se léčil 32 dnů, než byl minulý měsíc propuštěn. Nyní se zotavuje na neznámém místě v Berlíně. Předpokládá se, že vůdci ruské opozice bude trvat alespoň další měsíc, než znovu získá kondici, aby se mohl vrátit do vlasti a obnovit politickou činnost.

O zdravotním stavu uvedl, že je slabý, ale každým dnem sílí. "Ještě nedávno jsem zvládl jen deset schodů, nyní vyjdu do pátého patra," řekl. "Nejdůležitější pro mě je, že moje duševní dovednosti jsou zpět," řekl.

Navalného nadále trápí problémy se spánkem. "To je můj největší problém. Dříve jsem se lidem s problémy se spánkem smál," uvedl s tím, že bez prášků na spaní není schopen usnout.

V nemocnici navštívila Navalného německá kancléřka Angela Merkelová. Tuto schůzku, která se odehrála před týdnem, označil opozičník za nečekanou, soukromou a za gesto. "Otevřely se dveře, vstoupil můj lékař a Merkelová," řekl. "O podrobnostech nemohu hovořit, ale nemluvili jsme o ničem tajném nebo bombastickém," uvedl. "Poděkoval jsem jí za její účast a ona mi řekla: Udělala jsem, co bylo mou povinností," dodal.

Navalnyj nadále zůstává v Berlíně, kde si pronajal byt. Své dny považuje za jednotvárné. "Každý den cvičím, jinak nedělám nic," popsal denní rutinu. Podle lékařů se může zotavit na 90 a možná až na sto procent. "Nikdo ale neví, v zásadě jsem něco jako pokusný králík," uvedl.

Navalnyj v Rusku podle německých expertů zkolaboval po kontaktu s nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok. Berlín společně s Evropskou unií proto od Ruska žádají vysvětlení incidentu. Kreml popřel jakoukoli účast na incidentu a uvedl, že ještě neviděl důkazy o spáchání trestného činu.

Předseda Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu, Vjačeslav Volodin v reakci na interview označil Navalného za "nestydatého darebáka", protože "Putin mu zachránil život", stejně jako ruští piloti a lékaři. Navalného tvrzení podle Volodinova prohlášení na webu dumy zapadá logicky do úvah, že incident zinscenoval Západ, aby vyvolal v Rusku napětí, a tím zabránil Rusku pomoci hájit svrchovanost spojeneckého Běloruska.