Za smrt 39 Vietnamců uložil britský soud tresty od 13 do 27 let

Londýn - Tresty vězení od 13 do 27 let uložil dnes londýnský soud čtveřici mužů, které už dříve shledal vinnými z pašování a smrti 39 migrantů z Vietnamu v roce 2019. Informovaly o tom agentury DPA a AFP. Nejvyšší trest dostal 43letý Rumun, který podle obžaloby cestu migrantů v chladírenském kontejneru do Británie zorganizoval.

Rumun Gheorghe Nica si má ve vězení odpykat 27 let. Druhý nejvyšší trest uložil soud 41letému britskému přepravci Ronanu Hughesovi, který byl podle obžaloby jeho komplicem. Za mřížemi má strávit 20 let.

Dlouhé tresty vězení dostali také 24letý Eamonn Harrison, který část cesty řídil kamion s připojeným chladírenským kontejnerem, a 26letý řidič Maurice Robinson, který kamion převezl do Británie. Harrisona poslal soud do vězení na 18 let, Robinsona na 13 let a čtyři měsíce.

Soudce přitom stanovil, že si budou muset všichni čtyři odsouzení odpykat ve vězení nejméně dvě třetiny trestu místo obvyklé poloviny.

Těla 39 lidí byla nalezena 23. října 2019 v kontejneru s tahačem zaparkovaném v průmyslové zóně města Grays poblíž Londýna. Kontejner se dostal do Anglie z belgického přístavu Zeebrugge. Nejstarší z obětí bylo 44 let, dvěma nejmladším chlapcům 15 let. Mezi mrtvými bylo 31 mužů a osm žen.

Podle vyšetřovatelů zemřeli Vietnamci kvůli kombinaci nedostatku kyslíku a přehřátí v uzavřeném prostoru. Podle expertů dosáhla teplota uvnitř kontejneru až 38,5 stupně Celsia.

Podle vyšetřovatelů migranti z Vietnamu za cestu do Británie zaplatili každý až 13.000 liber (380.000 Kč).

Vietnamský soud za napomáhání nelegální migraci v polovině loňského září odsoudil sedm lidí. Muži ve věku 26 až 36 let si vyslechli podmíněné i nepodmíněné tresty v rozsahu od dvou a půl do sedmi a půl let vězení.

Případ smrti 39 Vietnamců vyvolal velkou pozornost a upozornil mimo jiné na okolnosti, za jakých pašeráci převážejí migranty z Afriky a Asie do Británie.