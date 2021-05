Za první letošní čtvrtrok zemřelo v ČR o polovinu lidí více, než je obvyklé

Praha - V prvním letošním čtvrtroce zemřelo v Česku o polovinu více lidí, než bylo dosud obvyklé. Podle údajů Českého statistického úřadu zemřelo letos do 28. března 43.100 lidí, zatímco v pětiletém průměru za stejnou dobu to bylo o 14.271 méně. Důvody nárůstu úmrtnosti statistici neuvádějí. Jen v souvislosti s nemocí covid-19 za těchto 12 týdnů zemřelo podle údajů ministerstva zdravotnictví 13.973 lidí.

Nejvyšší nárůst úmrtí statistici evidují za 12 letošních týdnů ve věkové kategorii 75 až 84 let, kde počet mrtvých stoupl proti průměru o 67 procent. Letos v tomto věku zemřelo přes 13.800 lidí, přičemž v předchozích deseti letech to nikdy za tuto dobu nebylo více než 8600 úmrtí. U lidí mezi 65 až 74 roky věku se úmrtnost zvýšila o 65 procent proti pětiletému průměru. Zemřelo jich téměř 11.000, za posledních deset let přitom počet úmrtí v této věkové kategorii jen jednou překonal 7000. Mezi seniory nad 85 let věku se úmrtnost zvýšila o třetinu. O třetinu více úmrtí je i mezi lidmi od 40 do 64 let.

Co se týče krajů, nejvíce úmrtí za prvních letošních 12 týdnů připadá na nejlidnatější Středočeský kraj, a to 5256. Následuje Moravskoslezský kraj a Praha, Moravskoslezský kraj je přitom v počtu obyvatel až na čtvrtém místě za Jihomoravským krajem. Naopak nejnižší počet úmrtí připadá na Vysočinu s 1837 mrtvými, kraj má přitom více obyvatel než kraje Karlovarský a Liberecký.

Z hlediska nárůstu počtu mrtvých za jednotlivé týdny byl nejhorší týden od 8. do 14. března, kdy se úmrtnost zvýšila o 64,5 procenta. Nárůst o 60 procent je patrný i v týdnu od 15. do 21. března, ale i v prvním týdnu letošního roku od 4. ledna.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví byl letošní březen nejtragičtějším z hlediska úmrtí v souvislosti s covidem za déle než rok epidemie, zemřelo 5967 lidí. Druhou nejhorší bilanci měl loňský listopad se 4977 úmrtími a třetí leden se 4806 mrtvými. Naopak letošní duben byl za posledních sedm měsíců, kdy epidemie v Česku nabrala na síle, nejméně tragickým covidovým měsícem. Statistiky ministerstva ukazují 2473 obětí. Celkem za první čtvrtletí zemřelo s covidem 14.906 lidí a za celou dobu epidemie zatím 29.421 lidí.

Od konce loňského prosince se v Česku proti koronaviru začalo očkovat, přednost mají nejstarší obyvatelé. O vakcínu zatím neprojevilo zájem přes 230.000 lidí nad 70 let, tedy zhruba 15 procent z nich. Dalších zhruba 210.000 registrovaných na vakcínu čeká, z nich 60.000 je starších 80 let, vyplývá z dat ministerstva zdravotnictví.

Počet úmrtí za 12 týdnů roku 2021 (od 4. ledna do 28. března)

Věková kategorie 1.-12. týden 2021 Průměr 2015-2019 0-14 85 110 15-39 492 473 40-64 5944 4466 65-74 10.993 6677 75-84 13.804 8249 85+ 11.782 8855 Celkem 43.100 28.829

Zdroj: ČSÚ