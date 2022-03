Za protiválečné protesty hrozí v Rusku postih za extremismus

Moskva - Ruská generální prokuratura varovala před účastí na protiválečných protestech. Za účast na nich by podle ní mohl hrozit stejný postih jako za účast v činnosti extremistické organizace, tedy až šest let za mřížemi. Upozornila na to ruská média.

"Je nezbytné brát zřetel na to, že zdrojem mnoha takových výzev (k protiválečným protestům) jsou organizace zakázané v Rusku kvůli extremistické činnosti," uvedla prokuratura podle listu Vedomosti a varovala, že Rusové, kteří na takové výzvy zareagují, se zapojí do činnosti radikálních organizací. Generální prokuratura vyhodnotí z právního hlediska "každý případ účasti na činnosti extremistické organizace".

Proti válce s Ukrajinou se od začátku invaze protestovalo ve 115 ruských městech a policie při protestech zadržela nejméně 7610 lidí, připomněla BBC.