Za prodej psů z množíren potrestal soud dvě ženy podmíněnými tresty

Praha - Za prodej vyhladovělých a nemocných psů z množíren dnes Obvodní soud pro Prahu 4 uložil Ivetě Brixové a Sandře Peštové podmíněné tresty. Oběma také zakázal na několik let chovat zvířata. Ženy se k trestné činnosti přiznaly. Za týrání zvířat, podvod a neoprávněné podnikání jim hrozí až šestiletý trest. Dnešní rozsudek není pravomocný.

Předseda trestního senátu Josef Mana uložil Brixové tříletou podmínku s odkladem na pět let, Peštové pak dvouletý trest s tříletou zkušební dobou. Brixové zakázal držení a chov zvířat na pět let, druhé obžalované na tři roky. Obě ženy také musí některým poškozeným nahradit škodu. Brixové má navíc mimo dalších věcí propadnout 190.000 korun, které policie zajistila na jejím účtu.

"Všechny tyto tresty má soud ve svém souhrnu za přiměřené," uvedl Mana. Uložení trestu vězení by podle něj bylo naopak nepřiměřeně přísné, poukázal mimo jiné na to, že obě ženy dosud nebyly trestané. Podmínka, která je navíc delší, než by byl případný nepodmíněný trest, navíc na ženy bude podle něj působit výchovným způsobem.

Státní zástupce pro obě ženy požadoval nepodmíněný trest okolo dvou let vězení. Upozornil, že trestná činnost, které se ženy dopustily, se vymyká běžným případům. Obhájci žádali, aby soud jejich klientkám uložil podmíněné tresty, obhájkyně Peštové dodala, že pokud by soud uvažoval o trestu vězení, měl by ho ukládat ve stejné délce, jakou už žena strávila ve vazbě.

Brixová a Peštová podle obžaloby po několik let prodávaly štěňata z množíren, novým majitelům ale lhaly o jejich původu i zdravotním stavu. Psi byli často vážně nemocní, zanedbaní, podvyživení a neočkovaní. Někteří museli být dlouhodobě hospitalizováni, někteří uhynuli nebo museli být utraceni. Za jedno štěně si ženy účtovaly v průměru okolo 5000 korun, celkem si tak vydělaly statisíce korun.

Z množíren ženy přepravovaly psi v malých přepravkách. Potom jim nedávaly dostatek jídla ani pití. Štěňata také žila ve velmi nevyhovujících hygienických podmínkách. V obžalobě státní zástupce popsal 117 takovýchto případů, podle policistů mohly mít ženy na svědomí v letech 2014 až 2018 až 500 prodejů.

Obžalované navíc při prodeji používali podle obžaloby falešná jména a jednorázové sim karty, aby se na ně poškození nemohli dále obracet. Kupcům dávaly se psi padělané doklady o původu či očkování. Dvojice také podle státního zástupce prodávala štěňata v době, kdy byla pouze několik týdnů stará a potřebovala být ještě u matky.

Obě ženy před soudem v květnu prohlásily, že jsou vinné, soud tak nemusel doplňovat další dokazování. Obě také uvedly, že je jednání mrzí.

Spolu s dvojicí žen čelil obžalobě také Jiří Skrutek. Muž v dubnu uzavřel dohodu o vině a trestu a od soudu odešel s desetiměsíčním podmíněným trestem se zkušební dobou 2,5 roku, zákazem chovu a povinností nahradit podle sil způsobenou škodu.