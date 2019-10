Za přípravu dvou vražd v Brně a okolí si Egypťan odpyká 6 let

Olomouc - Za přípravu vraždy dvou lidí si třiatřicetiletý Egypťan Mustafa Fathí Ibrahím Aldavíní definitivně odpyká šest let vězení. Rozhodl o tom dnes olomoucký vrchní soud. Potvrdil tak rozsudek brněnského krajského soudu, proti kterému se muž odvolal. Egypťan chtěl podle soudu zabít v Brně a okolí svou bývalou přítelkyni a jejího údajného milence, do plánů zapojil známého, který však nakonec vše oznámil policii. Muž přípravu vraždy popíral, tvrdil, že šlo jen o hru. Soud mu však neuvěřil.

Podle soudu motivem činu bylo to, že muž neunesl rozchod se svou přítelkyní. Původně mu hrozila sazba 15 až 20 let. Uložení trestu pod hranici trestní sazby navrhla u krajského soudu i žalobkyně, zohlednila přitom, že muž nebyl trestaný a že nebyla způsobena žádná škoda. "Bylo jednoznačně prokázáno, že připravoval usmrcení dvou osob. Trest odvolací soud nepokládá za nepřiměřeně přísný," uvedl mluvčí soudu Stanislav Cik.

Usmrcení své přítelkyně, která se s ním krátce předtím rozešla, a také muže, kterého považoval za jejího nového přítele, plánoval Ibrahím v březnu 2018. Požádal proto podle spisu svého přítele o opatření zbraně, případně výbušného pásu. V plánu měl podle obžaloby zablokovat u Hustopečí vůz, který měla jeho bývalé přítelkyně řídit, a nastoupit k ní. Poté chtěl odjet někam, kde s ní natočí video, na kterém by se mu přiznala k nevěře. Následně hodlal podle obžaloby svoji bývalou přítelkyni zabít buď pistolí, nebo nožem, odjet do bydliště jejího nového údajného přítele, kde chtěl zabít i jeho. Přes Vídeň se pak podle obžaloby plánoval vrátit zpět do Egypta.

O pomoc požádal známého, o kterém se domníval, že je sympatizantem Islámského státu a má možnost zbraně pořídit. Přítel ale jeho plán oznámil policii. Ta poté podezřelého sledovala, nahrála i rozhovor mezi svědkem a obžalovaným v čajovně. Podle soudu nešlo o jednorázové zkratkovité jednání, obžalovaný dal jasně najevo, že chce někoho usmrtit a celý děj zřetelně naplánoval.

Podle obhajoby však šlo jen o hru, muž neměl v úmyslu někoho usmrtit. U krajského soudu uvedl, že si v čajovně jen vyprávěl o válce v Sýrii a takzvaném Islámském státu. Obhájce u soudu vyzdvihl i rysy obžalovaného s tím, že se vyhýbal dramatickým konfliktům a agresi a vraždy by tak nebyl schopen. "Jak můžu být obviněn z vraždy, když jsem tam nebyl," hájil se dnes obžalovaný. "Obhajoba obžalovaného je překombinovaná, neváhal při tom zneužít i příslušníka policie k zastřešení svého motivu zbavit se expartnerky, která si dovolila ho opustit a neměla potřebu mu nic vysvětlovat," uvedla státní zástupkyně Jarmila Ošlejšková.

Muž se do Česka přestěhoval z Egypta na konci roku 2010, v Egyptě si před tím vzal za ženu o 24 let starší Češku. O rok později se rozvedli, pak se oženil znovu. V Česku se před třemi lety účastnil televizní soutěže Česko Slovensko má talent, kde vystupoval jako fakír.