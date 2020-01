Za požár s osmi oběťmi ve Vejprtech může manipulace s ohněm

Vejprty (Chomutovsko) - Příčinou nedělního tragického požáru ve Vejprtech na Chomutovsku, při kterém zemřelo osm lidí, byla manipulace s ohněm. Všechny oběti se udusily, řekla dnes policie. Přeživší klienti chtějí zůstat ve městě. Jeden člověk zůstává v kritickém stavu. Městu v Krušných horách přišly první peníze na pomoc.

Policisté při vyšetřování příčiny vzniku požáru vyloučili technickou závadu. Případ vyšetřují jako obecné ohrožení z nedbalosti. Za tento čin hrozí případnému pachateli až osm let. Policisté také vyloučili, že by viníkem byl někdo zvenčí, kdo by neměl přístup do objektu.

Při nedělním požáru, který byl druhým nejtragičtějším v Česku za posledních 30 let, bylo ohroženo 34 klientů domova pro zdravotně postižené a jeden vychovatel, který přivolal pomoc. První přijeli místní dobrovolní hasiči a policisté z obvodního oddělení, kteří zachraňovali klienty. Hořet začalo ve společenské místnosti na gauč. Roli podle hasičů sehrálo při zásahu to, že požár už byl rozvinutý a v budově bylo hodně lidí, a to zdravotně znevýhodněných.

Hasiči se dnes setkali se svými německými kolegy v městečku Bärenstein, které sousedí s Vejprty přes potok. Za účasti německého velvyslance probrali možnosti zlepšení spolupráce. Už dříve hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje konstatoval, že pomoc kolegů z Německa při nedělním zásahu nepotřeboval.

V nemocnici v Chomutově jsou ještě dva pacienti a jeden je nemocnici v Mostě. Přeživší klienti domova Kavkaz propuštění z péče lékařů se vrátili do Vejprt. Podle starostky Jitky Gavdunové (ODS) chtějí zůstat doma, tedy ve městě. Radnice se bude proto snažit co nejdříve zprovoznit alespoň jedno patro budovy, v níž hořelo. Úklid začne v pátek.

Vejprtům na pomoc s řešením následků tragické události poslali dárci v rámci veřejné sbírky 200.000 korun. Pomoci chtějí i okolní obce, milion korun dostane město od Ústeckého kraje. Zaměstnanci krajského úřadu mezi sebou vybrali 70.000 korun, které dnes předali starostce. Památku obětí uctí krajští zastupitelé v pondělí minutou ticha.