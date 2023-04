Za pomoc lihové mafii Radka Březiny uložil soud celníkovi čtyři roky vězení

Zlín - Za napomáhání trestné činnosti tzv. lihové mafie kolem Radka Březiny uložil dnes zlínský krajský soud bývalému celníkovi Martinu Jendřejkovi čtyři roky vězení. Na deset let mu také zakázal činnost příslušníka bezpečnostních sborů a uložil mu peněžitý trest 400.000 korun. Soud schválil návrh dohody o vině a trestu, kterou Jendřejek uzavřel se státním zástupcem. Jednapadesátiletý muž měl status spolupracujícího obviněného. Rozsudek je pravomocný.

Soud uznal muže vinným ze zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku, kterých se dopustil ve prospěch organizované zločinecké skupiny, a také z účasti na organizované zločinecké skupině. Hrozilo mu až 16 let vězení. U soudu Jendřejek řekl, že dohodu se státním zástupcem sjednal dobrovolně, bez jakéhokoliv nátlaku. Rozhodnutí soudu na dotaz novinářů před soudní síní odmítl komentovat.

Od počátku vyšetřování případu Jendřejek s orgány činnými v trestním řízení spolupracoval a plně se doznal, což se promítlo do výše sjednaného a uloženého trestu. "Soud dospěl k závěru, že se sice jedná o mírný trest, nicméně není s ohledem na procesní postoj obviněného v tomto trestním řízení natolik mírný, aby vedl k neschválení uzavřené dohody o vině a trestu ze strany soudu," řekl předseda soudního senátu Pavel Dvorský.

Podle státního zástupce Radima Obsta se Jendřejek dopouštěl jako příslušník Celní správy za úplatu od členů lihové mafie trestné činnosti v letech 2005 a 2012. "V rámci svých kompetencí a pravomocí, které mu byly svěřeny, poskytoval komplexní součinnost organizované zločinecké skupině, která samozřejmě byla zaměřená na produkci a nakládání s mimobilančním lihem a která byla řízena Radkem Březinou," řekl žalobce.

Jendřejek podle něj Březinu a jeho spolupracovníky informoval o chystaných kontrolách celníků ve firmách, jež ovládali. Poskytoval jim i informace o další činnosti celní správy, podílel se na falšování kontrolních pásek, které skupina opakovaně používala ke značení mimobilančního lihu. Jde o potravinářský líh, který skupina fiktivně denaturovala a neodvedla z něj spotřební daň. Následně sloužil k výrobě lihovin, případě jej Březina se spolupracovníky uchovával v nelegálních skladech.

V případu, který se zabývá vynášením tajných informací z Celní správy členům zločinecké skupiny, je obžalováno dalších pět lidí. Je mezi nimi i Březina, za nelegální obchody s lihem si odpykává třináctiletý trest. Těchto pěti obžalovaných se týká hlavní líčení, které by mělo začít na konci května. Do července krajský soud ve věci nařídil v součtu osm jednacích dní, vzhledem k rozsáhlému dokazování však v této době rozsudek pravděpodobně nepadne.

Kromě Jendřejka v případu figurují další tři celníci a dva členové původní lihové mafie, kteří již byli v souvislosti s nezdaněným lihem odsouzeni. Kromě Březiny je to ještě Ivan Kovářík, někdejší jednatel společnosti Morávia-Chem, kterou Březina skrytě vlastnil. Případ se týká let 2004 až 2012, a to především produkce nezdaněného lihu touto firmou a též nelegálního podnikání na ni navázaných lihovarů a likérek. Při rozkrývání Březinovy kauzy vyšlo najevo, že členové skupiny disponovali dopředu informacemi například o chystaných celních kontrolách.

Celníci podle obžaloby pomáhali skupině kolem Březiny krátit spotřební daň z lihu a její podporou se přímo podíleli na mnohamiliardové škodě. Obžalovaní jsou z ohrožení utajované informace, zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku a účasti na organizované zločinecké skupině. Hrozí jim až 16 let vězení. Hlavní větev lihové kauzy zahrnuje období let 1998 až 2013, kdy skupina podle žalobců obchodovala přibližně s 21 miliony litrů nezdaněného lihu. Způsobený únik na daních Vrchní soud už dříve vyčíslil na více než 5,6 miliardy korun.