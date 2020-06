Za podporu teroristického hnutí uložil soud pětileté vězení

Praha - Slovák Dominik Kobulnický si za propagaci teroristického hnutí odpyká pět let ve vězení. Trest mu dnes uložil odvolací pražský vrchní soud, který ho také na deset let vyhostil z Česka. Zrušil ale jeho odsouzení za obecné ohrožení a předal případ báňskému úřadu k posouzení, zda se nedopustil přestupku. Muž ve svém pražském bytě skladoval chemikálie, ze kterých by bylo možné vyrobit výbušninu. Na facebooku pak sdílel fotografie a příspěvky radikálních islamistů. Šestadvacetiletý Kobulnický původně čelil obžalobě z přípravy teroristického útoku, v této části ho však soudy osvobodily. Slovák je od konce roku 2017 ve vazbě.

Městský soud v Praze loni v listopadu uložil muži trest ve výši šest a půl roku. Uznal ho vinným z obecného ohrožení a z propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka - konkrétně takzvaného Islámského státu a Kavkazského emirátu. Odvolací senát dnes verdikt zmírnil. "Trest byl nyní ukládán jen za jeden trestný čin," prohlásil soudce Martin Kantor.

Podle soudce nešlo odsoudit Kobulnického za obecné ohrožení proto, že nezpůsobil obecné nebezpečí jako například výbuch nebo požár. Chemikálie také skladoval odděleně a nevystavoval je ohni. Nespáchal proto podle odvolacího senátu trestný čin, ale pouze přestupek. Důkazy nenašly soudy ani pro to, že by Slovák připravoval teroristický útok. "Tento záměr nelze vyloučit, jednoznačně ale nebyl prokázán," uvedl Kantor.

Kobulnický ale podle soudu prokazatelně propagoval teroristické organizace. "Velice dobře věděl, jaký význam gesta a symboly, které umístil na facebook, mají," uvedl soudce.

"Jsem rád, že se prokázalo, že jsem nepřipravoval teroristický útok," uvedl u soudu Kobulnický. Dodal, že si je vědom toho, že mít tolik výbušnin v bytě nebylo úplně správné. "Domníval jsem se ale, že je skladuji správně," prohlásil. Uvedl také, že se svojí činností skončil, protože "nestojí za to". Dříve si prý neuvědomil, jak mohou být jeho příspěvky na sociální síti vnímány.

Státní zástupce navrhoval pro mladého muže devítiletý trest. Podle něj se u soudu prokázalo i to, že Kobulnický připravoval teroristický útok. Svědčily o tom zejména znalecké posudky a odborná stanoviska. Právě ty si ale podle Slovákovy advokátky Lucie Švecové navzájem odporovaly a neshodovaly se se svědeckými výpověďmi. Prvoinstanční soud podle ní tendenčně hodnotil důkazy a uložil jejímu klientovi nepřiměřeně přísný trest. Právnička požadovala pro Kobulnického úplné zproštění obžaloby.

Kobulnický byl zadržen na konci roku 2017. Policie u něj v bytě nalezla chemikálie na výrobu výbušniny a návodná videa. Na facebook umístil symboly takzvaného Islámského státu a Kavkazského emirátu, na fotografiích také nosil oblečení džihádistů.

Kobulnický na počátku hlavního líčení vypověděl, že před několika lety plánoval teroristický čin v Prešově. Později ale své radikální názory získané z videí tzv. Islámského státu přehodnotil, protože se blíže seznámil s islámskou vírou. Chemikálie měl podle své výpovědi doma na výrobu petard.

Podle státního zástupce si však Slovák před svým zadržením v roce 2017 vyhledával návody, jak z chemických látek vyrobit nástražný výbušný sytém. V pražském bytě měl podle něj budíky, které lze použít jako časovače k bombě. Soudy však uvedly, že se Kobulnického obhajobu nepodařilo vyvrátit.