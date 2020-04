Za pandemie jsou zvířata zdrojem radosti a síly, píše La Repubblica

Řím - Dnes, více než kdy jindy, jsou zvířata vzácným zdrojem potěšení pro tělo i ducha. Mezi četnými sympatickými obrázky a fotografiemi, které se nyní objevují na internetu, jsou i "nabídky" zvířat, která si lze vypůjčit na procházku v časech karantény. Je to žertovný způsob, který však ukazuje sociální funkci domácích mazlíčků v této pro všechny těžké době, napsal italský deník La Repubblica.

Nechybějí však pochybnosti: mohou také naše zvířata dostat nemoc COVID-19? Jestliže je někdo z rodiny nakažený koronavirem, měl by se vyhnout kontaktu se psy a kočkami?

Všichni, kdo mají domácí zvíře, tak pochybují od té doby, co na veřejnost pronikla zpráva o psu, který byl v Hongkongu diagnostikován jako pozitivní na koronavirus. Přestože SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, s vysokou pravděpodobností pochází od zvířete, epidemie se dnes šíří výhradně přenosem viru mezi lidmi nebo kontaktem s kontaminovanými předměty, bez aktivního zapojení zvířat. Situace se však rychle vyvíjí, a je tedy dobré neustále sledovat nové informace od vědců.

V případě nákazy koronavirem je podle expertů lépe omezit kontakty na nezbytné minimum, přesně tak, jako kontakty s dalšími členy rodiny. Doporučuje se dodržovat přísnou hygienu a mýt si ruce pokaždé, dříve než se našeho domácího zvířete dotkneme, a také poté. Je zbytečné dožadovat se testování kočky či psa, abychom zjistili, zda jsou naše zvířata zdravá, neboť koronavirus, kterým mohou být nakažena, je velmi odlišný od SARS-CoV-2. Tedy testy, které se dělají u psů a koček, jsou specifické a neposkytují nám žádné informace ohledně nakažení SARS-CoV-2.

Kromě toho, že máme tolik praktických pochybností, objevili jsme v této době velkou hodnotu vztahu člověka a zvířete, také proto, že jsme více doma a máme příležitost více se věnovat i svému čtyřnohému příteli. "Jsme v nucené izolaci, v ovzduší strachu a dezorientace. Najednou jsme ze dne na den nuceni omezit mezilidský kontakt a naše zvyky," říká expertka na terapii s pomocí zvířat Francesca Mugnaiová. "Žít s domácím zvířetem v domě je velká výhoda, především v této historicky a sociálně zvláštní době. Zvíře může vycházet z domu, aby vykonalo svou potřebu, ale jeho přítomnost je užitečná především uvnitř našeho domova. Cítíme se tak méně sami, silnější, užitečnější. Zvíře nám dovoluje lépe čelit tomu, co se kolem nás děje, a není zdrojem dalších obav. Může z toho těžit i rodinný systém: každý má vůči zvířeti své povinnosti," říká expertka.

Naši čtyřnozí přátelé jsou také úžasným protistresovým prostředkem: když s rodinou a přáteli komunikujeme, mluví se stále o koronaviru, ale to se u zvířete nestává. "Se zvířetem je vztah bezprostřední: tady a teď. Nemyslí se na budoucnost, ale na současnost. Tento vztah slouží jako duševní ochrana, která je tak důležitá ve chvílích křehkosti. Je to vzájemná spontánní, emotivní a upřímná závislost, která zvyšuje naši odolnost," uvádí Mugnaiová. Podle mnohých studií se ukázalo, jak jsou pro duševní zdraví důležité kontakty s přírodou a vztah se zvířaty pro nás bude zásadní i poté, co se zase vrátíme k normálnímu životu.