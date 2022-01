Za odpovědné hospodaření byly oceněny tři farmy a jedno vinařství

Praha - Zlatou medaili v programu Pestrá krajina letos získaly tři farmy a jedno vinařství. Byly oceněny za odpovědné a šetrné hospodaření, které má pozitivní vliv na přírodu. Laureáti převzali medaile v aule České zemědělské univerzity v Praze. Akci pořádá Asociace soukromého zemědělství ČR. Ocenění získaly farmy z Hodonínska, Nymburska a Vyškovska a vinařství z Břeclavska.

Za ochranu vzácné lokality Motýlí ráj na Hodonínsku a šetrné hospodaření v její blízkosti dostala zlatou medaili rodina Valentových. Michal Valenta se nejdříve věnoval péči o lokalitu jako dobrovolník. Založil ochranářské sdružení, odstraňoval náletové dřeviny a pořídil několik ovcí a koz na řízené spásání trávy pro obnovu lokality. Nyní Valenta hospodaří na 40 hektarech převážně trvalých travních porostů se záměrem zachovat a chránit původní krajinu. Rodina se stará také o 120 ovcí a 40 koz masných plemen, vysázela stovky stromů a pečuje o pozůstatky starých sadů.

Také další zlatá medaile putuje na Moravu - do Vinařství Válka, které sídlí v Nosislavi na Břeclavsku. Rodina Válkových pěstuje vinnou révu na osmi hektarech vinic a má také dva hektary ovocných sadů. Vyrábí biovína, šťávy a mošty. Rodina hospodaří extenzivním způsobem a snaží se zasahovat do terénu co nejméně. Válkovi volí postupy k lepšímu zachycení vody v krajině a využívají původní odrůdy ovocných stromů. Obnovují také drobné sakrální stavby v krajině.

Ocenění má i Dvůr Havransko na Nymbursku, který patří rodině Procházkových. Václav Procházka s manželkou Zuzanou a synem René se starají o 252 hektarů zemědělské půdy. Z toho 41 hektarů tvoří travní porosty, kde se pase skot. Zbytek je orná půda, na níž Procházkovi pěstují pšenici, ječmen, mák, kukuřici a krmné pícniny. Rodina při hospodaření využívá zelené hnojení, hnůj, vojtěšku a střídání plodin. To přispívá k udržení vody v půdě. Procházkovi využívají půdní bloky pod 30 hektarů, které obklopují remízky, dubová a lipová alej a alej naroubovaných starých odrůd hrušní. Ke statku patří také park, založený dědečkem současného majitele, a malý lužní les, do kterého Procházkovi zasahují minimálně. Rodina plánuje vybudovat i neprodukční rybník.

Oceněna byla také Farma Člupy, na které ve vsi Marefy na Vyškovsku hospodaří manželé Markéta a Kamil Šedivých. Pár sice nabral inspiraci pro ekozemědělství na zahraničních cestách, v Česku však začínal od píky. Nyní mají 50 ovcí masných plemen, 40 dojných koz a několik krav, které se celoročně pasou na 40 hektarech travních porostů. Mléko manželé zpracovávají do bioproduktů a pečují také o 20 hektarů širokolistých suchých trávníků, panonských sprašových stepních trávníků a na ně navázané vzácné druhy v přírodní památce Člupy.

"Po čtyřech letech konání programu Pestrá krajina, musím konstatovat, že naše očekávání, každým rokem, byla naplněna mírou více než vrchovatou," uvedl předseda hodnotící komise Daniel Pitek. Podotkl, že návštěvy soutěžících farem jemu a jeho kolegům přinesly další inspiraci pro vlastní hospodaření.