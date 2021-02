Za nový impuls i promarněnou šanci pokládá postup vlády opozice

Praha - Na jedné straně jako nový impuls v řešení epidemie koronaviru, na druhé straně jako promarněnou šanci kvůli sebestřednosti premiéra Andreje Babiše (ANO) vnímají šéfové sněmovních opozičních stran vývoj debaty s vládou. Kabinet dnes po dohodě s hejtmany vyhlásil nový nouzový stav na dva týdny. Jako impuls k tomu, aby vláda přehodnotila svůj přístup k opatřením proti epidemii koronaviru, popsal situaci předseda Pirátů Ivan Bartoš. ČTK napsal, že je nutně schválit třeba pandemický zákon a nastavit program Covid nemocenská a spravedlivé kompenzace.

Podle lídra ODS Petra Fialy premiér Babiš nepochopil situaci jako novou příležitost odpovědně jednat a rozumně rozhodovat, a hned se zas vrátil k politice lži. "Jeho politický prospěch je pro něj, zdá se, víc, než zdraví a životy občanů Česka. To je vše, co k tomu mám chuť říct. Na mojí snaze jednat a změnit hloupou politiku vlády, která nás uvrhla do nejhorší situace v Evropě, aniž by byla schopna toto smutné prvenství řešit, to nic nemění," napsal ČTK.

O požadavcích opozice bude vláda se zástupci sněmovních stran jednat v úterý. Na tiskové konferenci, která následovala po rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu, ale podle opozice žádné řešení nezaznělo.

"S Andrejem Babišem se jednat nedá. Když se daří, rád sbírá ovace. Když je země v krizi, hledá viníka všude jinde než u sebe. Musí převzít zodpovědnost za to, že pod jeho nekompetentním vedením země zemřelo meziročně o 17.000 Čechů více. Nadcházející jednání vlády a opozice bude ze strany premiéra pouze loutkovou hrou," myslí si předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Uvedla, že jen některá z vládních opatření se opírají o přesná data a jsou jednoznačně zdůvodněna. "Skutečnost, že si vláda vyhlásila nouzový stav sama, pokládám nejenom za bezprecedentní překročení hranice ústavnosti, ale také za naprosto zřetelnou symboliku éry Andreje Babiše. Premiér opovrhuje dělbou moci, Senátem, Sněmovnou, a tedy i voliči, ale také nezávislými soudy," uvedla.

"Potvrzuje se, že řešením je skutečně dlouhodobý návrh SPD, aby vláda provedla novelu zákona o ochraně veřejného zdraví nebo ji včlenila do nového tzv. pandemickeho zákona, čímž je možné zajistit ochranu ohrožených a rizikových skupin občanů a fungování zdravotního systému bez nutnosti vyhlašování plošného nouzového stavu," napsal ČTK předseda SPD Tomio Okamura.

Předseda komunistů Vojtěch Filip uvedl, že je rád, že i hejtmani o čtyři týdny později požadují to, co chce KSČM. "Doufám že vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o nové rozhodnutí co nejdříve, aby případně vyhlášení nouzového stavu nebylo protiústavní. Ukazuje se, že když má pravice nebo Piráti převzít odpovědnost, najednou se chtějí schovávat za vládu a nouzový stav, do této doby to mohli svádět na nás s teď najednou musí s pravdou ven," řekl ČTK. Komunisté ve čtvrtek nepodpořili vládu při žádosti o prodloužení nouzového stavu, v přechozích případech přitom kabinetu v tomto ohledu vyhověli.

Předseda lidovců Marian Jurečka ČTK napsal, že nevidí žádný posun k lepšímu, který by naznačoval, že vláda bude ochotna přehodnotit dosavadní nefunkční opatření vlády. "Osobně si myslím, že postup vlády není v souladu s ústavou. Jednat má smysl, ale otázkou je výsledek, premiér dlouhodobě připomínky a náměty opozice nebere vážně. A jeho sliby velmi často jsou jen prázdné fráze, takže já budu hodnotit až podle naplněných skutků, jestli takové jednání k něčemu vedlo," uvedl.