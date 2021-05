Za napadení mladíka v Dubí půjdou dva obžalovaní do vězení

Teplice - Teplický okresní soud dnes rozhodl, že Jiří Demeter a Roman Dunka půjdou za úmyslné ublížení na zdraví ve spolupachatelství a výtržnictví na rok do vězení s ostrahou. Obžalovaní v roce 2018 napadli na koupališti v Dubí na Teplicku mladíka, který se snažil zasáhnout u sporu dvou žen. Muž utrpěl středně těžké zranění. Rozsudek není pravomocný, Demeter a Roman Dunka se odvolali.

Další účastníci konfliktu, obžalovaní Michal Dunka a Radek Čonka dostali podmínku na dva roky. Žaneta Dunková dostala podmínku na 18 měsíců za přečin výtržnictví a přečin nebezpečného vyhrožování a peněžitý trest. U Rostislava Dršky soud usoudil, že se žádného protiprávního jednání nedopustil. Původně byla šestice obžalovaná z pokusu o těžké ublížení na zdraví, hrozil jim až desetiletý trest.

Incident se odehrál 7. srpna 2018. Jedna z návštěvnic koupaliště, poškozená, se tehdy rozhodla jít umravnit dítě, které podle spisu mimo jiné topilo vrstevníka. Do dění se zapojila kromě matky nevhodně se chovajícího dítěte také Dunková, která podle obžaloby začala ženu, jenž dítě napomenula, napadat. Do sporu se pak vložil další návštěvník koupaliště David Michajlak a snažil se ženy dostat od sebe. Další obžalovaní se pak rozhodli zakročit. Napadený muž skončil v nemocnici se středně těžkým zraněním.

Soudce Stanislav Řehola dnes uvedl, že nejsou důkazy, že by se Dunková zapojila i do napadení mladíka. Naopak míní, že do roztržky byla zapojena jiná osoba či osoby, nepovedlo se je ale identifikovat. Soud u Dunkové přihlédl k tomu, že jako jediná projevila nad svým jednáním lítost a poškozeným se před soudem omluvila. "Projevila sebereflexi ke svému jednání," řekl soudce.

Ostatní obžalovaní, kromě Dršky, se ke kontaktu s Michajlakem doznali. "Všichni doznali, že do obžalovaného minimálně strčili," řekl Řehola. Drška byl zproštěn obvinění, protože žádný důkaz nesvědčil o tom, že by někoho napadl. Naopak se snažil rvačce zabránit.

V Dubí se krátce po incidentu uskutečnila demonstrace Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS). V souvislosti s protestní akcí příznivců krajní pravice policie trestně stíhá osm lidí.