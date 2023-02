Za limit zbrojních dodávek Ukrajině považuje Pavel jen jaderné zbraně

Praha - Zvolený český prezident Petr Pavel se domnívá, že jediným omezením zbrojních dodávek Ukrajině by mělo být, že se Kyjevu nebudou posílat jaderné zbraně. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že ukrajinská armáda může ruské invazní síly porazit. Pavel to dnes řekl v rozhovoru s Bloomberg TV v Praze. V rozhovoru se Pavel také vyjádřil k čínské reakci na jeho nedávný telefonát s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen. Peking podle Pavla nemá České republice právo diktovat, s kým může komunikovat.

Generál ve výslužbě a někdejší vysoký představitel české armády a NATO Pavel, jenž v prezidentské funkci v březnu vystřídá Miloše Zemana, také poznamenal, že Rusko není jediné, které disponuje jadernými zbraněmi.

Skutečnost, že někteří členové NATO mají jaderný arzenál, by podle Pavla měla sloužit jako odstrašující prostředek pro případné ruské úvahy o atomových zbraních. "I my máme jaderné schopnosti," uvedl Pavel. "Vůbec je nechceme použít, ale v případě nutnosti jsme připraveni," dodal.

"Domnívám se, že bychom neměli klást žádný limit na vybavení," řekl Pavel s odkazem na vojenskou pomoc Ukrajině. "Jedinou výjimkou jsou jaderné zbraně a přímé zapojení NATO do konfliktu," dodal.

Agentura Bloomberg v této souvislosti píše, že Pavel, který v prezidentských volbách přesvědčivě zvítězil nad expremiérem a miliardářem Andrejem Babišem, se v kampani zavázal vrátit nejvyšší úřad České republiky do evropského mainstreamu. Již v minulost ostře odsoudil ruskou invazi na Ukrajinu a vyzval k posílení zbrojních dodávek Kyjevu.

"Ukrajina může porazit Rusko na ukrajinské půdě," řekl Pavel. "To znamená vytlačit ruské síly z Ukrajiny a obnovit plnou územní celistvost a plnou svrchovanost Ukrajiny," dodal.

Ke stále asertivnější Číně by mezitím Evropa podle Pavla měla přistupovat střízlivě a nenechat se "tlačit". "Rozhodně to není přítel - v tuto chvíli to není nepřítel," řekl Pavel o Číně. "Je to země založená na zcela jiných hodnotách - jejich dlouhodobé cíle jsou jiné než naše," uvedl. Nynější napětí ale podle Pavla nemusí vyústit v konflikt a EU může stále usilovat o spolupráci a vztah s Čínou založený na vzájemném respektu. "Čína se stává stále více, ne nutně agresivní, ale asertivní v řadě oblastí a snaží se hýbat rovnováhou v mezinárodních vztazích," řekl Pavel. "Domnívám se, že není v našem zájmu, aby nás Čína tlačila. Měli bychom skutečně usilovat o rovnováhu a vzájemný respekt," poznamenal.

Pavel se zároveň ohradil proti čínské kritice jeho telefonátu s tchajwanskou prezidentkou a zdůraznil, že Pěking nemá právo České republice nařizovat, s kým může udržovat kontakty. Telefonát navíc podle Pavla iniciovala tchajwanská prezidentka, aby mu pogratulovala k volebnímu vítězství.

Podle čínské diplomacie Pavel ustoupil od svých slov, že je třeba respektovat princip jedné Číny, což podle Pekingu uváděl během volební kampaně.

"Nehodlám se smířit s tím, že by nám čínský ministr zahraničí nebo čínský velvyslanec v Praze diktovali, s kým a o čem můžeme mluvit," řekl Pavel. "Je to naše suverénní rozhodnutí," dodal.

Čína demokratický Tchaj-wan považuje za svou nedílnou součást a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti. Peking dlouhodobě upozorňuje ostatní státy, aby nejednaly s tchajwanskými činiteli, a nebudily tak zdání, že uznávají samostatnost ostrova.