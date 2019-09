Za karmínové soumraky v Česku může sopka na Kurilských ostrovech

Ilustrační foto - Prach z vybuchlého islandského vulkánu pod ledovcem Eyjafjallajökul vytvořil 16. dubna pro pozorovatele prakticky v celé střední a severní Evropě úchvatné divadlo v podobě výrazných červánků při západu slunce. Díky většímu množství prachových částic v ovzduší se západ slunce zabarvil více do červena. Způsobila to voda a ledové krystalky, které se vážou na sopečný prach. Díky tomu se světlo častěji láme a barví oblohu do červené barvy. ČTK/ČTK