Moskva - Za středečním dronovým útokem na Kreml stojí USA, prohlásil dnes podle agentury TASS mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Ve středu ruská prezidentská administrativa obvinila z pokusu o útok na kremelskou rezidenci prezidenta Vladimira Putina Ukrajinu. Peskov dnes ale před novináři tvrdil, že Washington Kyjevu podsouvá, na jaké cíle má útočit. Ukrajina už ve středu jakékoli zapojení do středečního incidentu odmítla. Podle analytiků z amerického Institutu pro studium války není vyloučené, že ho zinscenovalo samotné Rusko.

"Rozhodnutí o takovýchto krocích, takovýchto teroristických útocích, se nedělají v Kyjevě, ale přímo ve Washingtonu. A Kyjev už jen plní to, co mu přikážou," citovala dnešní prohlášení kremelského mluvčího agentura TASS.

Peskov také tvrdil, že Washington Kyjevu diktuje cíle útoků. "Ty vybírá Washington a potom to předávají Kyjevu s tím, aby to Kyjev splnil. A ne pokaždé má Kyjev právo vybrat si prostředky," prohlásil kremelský mluvčí a navázal varováním, že USA by si měly "uvědomit" nebezpečí svého nepřímého zapojení do konfliktu na Ukrajině.

Moskva často vykresluje válku na Ukrajině, kterou rozpoutala před více než rokem, jako boj Ruska proti "kolektivnímu Západu" v čele s USA nebo Severoatlantickou aliancí. Nezávislý portál Meduza ve středu upozornil, že Kreml od provládních médií nyní žádá, aby často hovořila o velké roli Západu v konfliktu.