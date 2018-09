Praha - Za posledních deset let podlehlo nemocem srdce přes půl milionu Čechů, jsou nejčastější příčinou úmrtí. Loni na jejich následky zemřelo asi 49.000 lidí, o rok dřív to bylo 48.000 a v roce 2015 pak 51.000. V posledních letech má tato příčina úmrtí spíše klesající tendenci. Vyplývá to ze statistik Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Většímu riziku jsou vystaveni diabetici, obézní a lidé s vysokým tlakem či hladinou cholesterolu v krvi. V sobotu 29. září se připomíná Světový den srdce.

Nejčastějším srdečním onemocněním, jemuž Češi loni podlehli, byla ischemická choroba srdeční, kvůli které zemřelo přes 19.000 lidí. Jde o nedokrvování srdečního svalu a postupné odumírání jeho částí. Nejčastější příčinou je kornatění tepen, ukládání tuku do stěn cév a jejich ucpávání. Může být příčinou i srdečního selhání, tedy stavu, kdy srdce nezvládá okysličovat krev.

Srdečnímu selhání podlehlo přes 5000 lidí, infarktu kolem 4500. V Česku lékaři zachrání naprostou většinu těch, kteří se po infarktu dostanou do jejich péče. Asi třetina postižených zemře ještě před příjezdem záchranářů.

Léčba pacientů s nemocemi srdce a cév stojí systém veřejného zdravotního pojištění kolem 20 miliard korun ročně. "Mezi nejčastější srdeční choroby patří hypertenze, neboli vysoký krevní tlak a ischemická choroba srdeční," uvedla mluvčí druhé největší zdravotní pojišťovny, Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR (ZMPV), Hana Kadečková. ZPMV eviduje přes 260.000 klientů, kteří se s nemocemi srdce léčí, pojišťovna za ně vydala přes 2,4 miliardy korun.

Diabetiků se loni léčilo přes 936.000. Asi 80 procent jich mělo cukrovku druhého typu, která je získaná a souvisí s nezdravým životním stylem. Třikrát častěji než ostatní populaci jim hrozí infarkt a čtyřikrát častěji mrtvice. "Diabetes je onemocnění, u kterého je pro dlouhodobý úspěch léčby a prevenci chronických komplikací zcela zásadní aktivní zapojení pacienta a jeho motivace k dodržování dietních a režimových opatření," vysvětlil diabetolog Martin Haluzík z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny. Předcházet nemocem srdce diabetikům podle něj pomáhají i některé léky na cukrovku. Za loňský rok lékaři dali diabetes druhého typu do souvislosti s asi 2900 úmrtími a prvního typu asi se 730.

Počty úmrtí na nemoci oběhové soustavy v ČR:

Rok Celkem z toho mužů: z toho žen: 2017 49.346 22.840 26.506 2016 47.611 22.257 25.354 2015 50.969 23.425 27.544 2014 48.627 22.489 26.138 2013 51.732 23.701 28.031 2012 53.046 24.179 28.867 2011 52.725 24.121 28.604 2010 53.590 24.132 29.458 2009 54.100 24.051 30.049 2008 52.280 23.532 28.748 2007 52.460 23.564 28.900

Zdroj: ÚZIS