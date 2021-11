Za čtvrtek přibylo přes 13.000 nakažených

Praha - Ve čtvrtek laboratoře v Česku odhalily 13.374 případů koronaviru. Je to o bezmála 3000 víc než před týdnem, ale méně než v rekordní úterý, kdy přibylo přes 22.000 nakažených, i než ve středeční státní svátek s víc než 14.000 prokázanými případy. Počet lidí, kteří s covidem skončili v nemocnicích, stoupl na 4750. Oproti předchozímu týdnu je to o tisíc víc. Skoro 700 covidových pacientů bylo v těžkém stavu. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Setrvale roste i takzvané incidenční číslo, tedy počet nově nakažených za uplynulých sedm dní na 100.000 obyvatel. K dnešku stouplo z 819 na 847. Mezi kraji zůstávají značné rozdíly. Nejvíc se nákaza šíří na Moravě: v Olomouckém kraji připadá 1241 případů za týden na 100.000 obyvatel, přes tisícovku je také v Jihomoravském a Zlínském kraji a Moravskoslezský kraj se k této hranici blíží. Nejnižší je incidenční číslo nadále v Karlovarském kraji s 292 případy v přepočtu na obyvatele.

Ze celkového počtu přes 13.000 pozitivních testů bylo uplynulý den zjištěno 1323 nákaz u rizikové skupiny lidí starších 65 let. V mezitýdenním srovnání přibylo odhalených případů, i když se méně testovalo. Před týdnem provedly laboratoře asi 122.000 testů, tento čtvrtek analyzovaly zhruba 91.000 vzorků. Stále vysoká je pozitiva testů, což svědčí o zrychlování epidemie - u takzvané diagnostické a klinické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, je podle průměru za poslední týden pozitivní každý třetí vzorek. U epidemiologické indikace, kdy se testují lidé kvůli kontaktu s nakaženým, podíl pozitivních stoupl za týden o skoro tři procentní body na 16,6 procenta. U nejvyužívanějších preventivních a plošných testů bylo ve čtvrtek pozitivních šest procent vzorků, podobně jako o týden dřív.

Za celou dobu epidemie se v Česku prokazatelně nakazilo koronavirem víc než 1,96 milionu obyvatel. Většina se vyléčila a 31.879 dosud s nákazou zemřelo. Denní počty obětí se v poslední době pohybují ve vyšších desítkách. V pondělí zemřelo podle aktualizovaných údajů ministerstva 89 lidí s covidem, což byl nejvyšší denní počet zemřelých od poloviny dubna. Podobné množství lidí zemřelo za celý červenec, srpen a září dohromady.

Politici i odborníci apelují na občany, aby se nechali očkovat, případně si nechali podat posilující dávku vakcíny. Zmírní tak riziko nákazy, hospitalizace, těžkého průběhu nemoci i úmrtí. Lidé, kteří nepodstoupili očkování, tvoří podle údajů ministerstva většinu nově nakažených, hospitalizovaných i zemřelých. Ve čtvrtek zdravotníci v Česku aplikovali téměř 46.500 dávek očkovací látky, asi o 2000 víc než ve stejný den minulého týdne. Pro posilující dávku si přišlo dohromady bezmála 565.000 lidí, to je zatím necelá polovina těch, kteří na ni půl roku po ukončené vakcinaci mají nárok.

Kvůli prudce se zhoršující epidemické situaci se od pondělí 22. listopadu přestanou uznávat testy na covid-19 jako covidový certifikát. Lidé se při vstupu do restaurací, hotelů, provozoven služeb či na hromadné akce budou muset prokázat už jen kompletním očkováním nebo dokladem o prodělání covidu v posledních šesti měsících. Bude pokračovat testování ve školách a začnou se pravidelně testovat i neočkovaní zaměstnanci ve firmách. Detaily nových pravidel má dnes oznámit vláda.

Denní nárůsty počtu nákaz v Česku stoupají zhruba od začátku září, poslední měsíc rostou velmi prudce. V polovině října se ještě pohybovaly kolem 1500 nově nakažených za den, na začátku listopadu už činily skoro 10.000 denně a tento týden překonaly hranici 22.000, což bylo nejvíc za jeden den za celou dobu epidemie. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška epidemie dál zrychluje. Nelze přesně říci, kdy nastane absolutní vrchol a kdy se epidemie vyčerpá. Do konce roku ale určitě začne brzdit nebo i klesat, soudí.

Počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 lidí:

Kraj Případů na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní Olomoucký kraj 1241 Zlínský kraj 1091 Jihomoravský kraj 1082 Moravskoslezský kraj 997 Pardubický 876 Praha 824 Jihočeský kraj 820 Středočeský kraj 814 Plzeňský kraj 800 Vysočina 778 Ústecký kraj 568 Královéhradecký kraj 530 Liberecký kraj 512 Karlovarský kraj 292

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví